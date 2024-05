Si cercano Educatori per asilo nido a tempo indeterminato: concorso per 28 posti a Firenze

Opportunità di assunzione a tempo indeterminato per chi desidera lavorare con i bambini.

Il Comune di Firenze ha indetto un bando di concorso per coprire 28 posti da educatori di asilo nido a tempo indeterminato.

Ecco tutte le informazioni utili sul bando e sulle modalità di partecipazione alla selezione pubblica.

Concorso asilo nido Firenze 2024, 28 posti da educatore

Il concorso pubblico, per esami, servirà per coprire 28 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Funzionario educatore nidi” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). Ci saranno posti da coprire con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 o 22 ore settimanali).

Requisiti

Per partecipare al concorso per educatori di asilo nido di Firenze del 2024, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Ue o cittadinanza extracomunitaria nelle condizioni previste dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del D. Lgs. 165/2001;

Età non inferiore ai 18 anni;

Idoneità psico-fisica all’impiego;

Godimento del diritto di elettorato attivo (nel Paese di appartenenza per i cittadini stranieri);

Non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione in una pubblica amministrazione.

Non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale e non aver riportato condanne o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Non essere stati destituiti dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti o licenziati per insufficiente rendimento, motivi disciplinari o produzione di documenti falsi.

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985). Per i cittadini stranieri, è necessaria la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva in base agli ordinamenti del Paese di appartenenza.

Non essere incorsi nel mancato superamento del periodo di prova per lo stesso profilo professionale oggetto del concorso per asili nido di Firenze.

Titolo di studio, uno dei seguenti: laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19), a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, integrata a un corso di specializzazione da 60 CFU; o ancora, Laurea triennale o Laurea Specialistica/Magistrale afferente alle classi pedagogiche o psicologiche (se il percorso è stato avviato entro l’anno accademico 2018/2019); Master di primo o secondo livello avente a oggetto la prima infanzia, per chi ha una formazione in discipline umanistiche/sociali e ha sostenuto esami in materie psicologiche e pedagogiche (se il percorso è stato avviato entro l’anno 2018/2019); titoli equipollenti per legge.

In alternativa, sono ammessi al concorso per educatori di asilo nido del Comune di Firenze anche i candidati in possesso dei seguenti titoli (purché conseguiti entro il 31 agosto 2018 e assieme a una Laurea Triennale/Laurea Specialistica/Magistrale/Diploma di laurea vecchio ordinamento, anche diversa dalle suddette lauree: diploma di maturità al liceo socio-psico-pedagogico, diploma di liceo di scienze umane (esclusa l’opzione economico-sociale), diploma di dirigente di comunità, titoli equipollenti riconosciuti dal Miur.

Come partecipare e scadenza del bando

I candidati in possesso dei requisiti possono partecipare al concorso per funzionari educatori di asilo nido del Comune di Firenze facendo domanda online esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA), accessibile al sito https://www.inpa.gov.it/. C’è tempo fino dal 9 maggio 2024 alle 23.59 dell’8 giugno 2024.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Ulteriori informazioni sono disponibili anche nel bando in basso.

Prove, cosa studiare per il concorso asilo nido di Firenze

Si prevede per questo concorso una prova preselettiva nel caso il numero di domande di partecipazione sia troppo alto per permettere di concludere la selezione in tempi rapidi. I primi 400 candidati – senza soglia minima di idoneità – passeranno poi alla fase successiva. Si procederà successivamente a una prova scritta e a una orale. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla, che prevede un punteggio minimo di 21/30 per passare all’orale. Per quanto riguarda la prova orale, invece, essa consisterà in: un colloquio sulle materie del programma di esame (max 18,50 punti), prove situazionali e/o test e/o colloqui motivazionali individuali e/o di gruppo volti ad accertare competenze trasversali (max 10 punti), accertamento della conoscenza della lingua inglese (max 1,50 punti).

Queste le materie d’esame per il concorso per educatori di asilo nido del Comune di Firenze:

Ordinamento delle autonomie locali;

Nozioni fondamentali in materia di pubblico impiego;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune di Firenze per il personale non dirigente;

Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nozioni di igiene e primo soccorso;

Riservatezza e protezione dei dati personali;

Norme e regolamenti nazionali e regionali sui Servizi Educativi e sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni;

Elementi di psicologia dell’età evolutiva;

Elementi di pedagogia della prima infanzia e della famiglia;

integrazione e inclusione nei servizi educativi per l’infanzia.

Competenze trasversali richieste per il concorso asili nido:

Problem solving;

Orientamento all’apprendimento;

Orientamento al risultato;

Iniziativa;

Organizzazione;

Lavoro di gruppo;

Persuasione e anche ottime capacità di comunicazione;

Decisione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI