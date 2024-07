Concorso ordinario DSGA, grande attesa per il bando: cosa serve per partecipare

Ecco da quando partiranno le assunzioni

Grande attesa per l’uscita del bando del concorso ordinario per ex DSGA, nuova area dei funzionari e delle elevate qualificazioni del CCNL 2019-21. L’argomento è stato discusso nella riunione odierna tra Sindacati e Ministero, durante la quale l’Amministrazione ha presentato la bozza del bando in arrivo relativo alla procedura valutativa di mobilità verticale. Il Ministero ha confermato che il bando del concorso verrà pubblicato entro il 2024, mentre le assunzioni sono previste a partire da settembre 2025.

Concorso ordinario DSGA, i requisiti richiesti

Sono ammessi a partecipare coloro che

Sono in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea

Sono in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all’allegato A, ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Le lauree valide sono indicate nell’Allegato A

Concorso ordinario DSGA, prove e programmi

Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. La prova scritta si svolge presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica e consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a

verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B.

I 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea n. 5 quesiti;

Diritto civile n. 4 quesiti;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, n. 10 quesiti;

Legislazione scolastica n. 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione n. 3 quesiti.

L’ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova. La durata complessiva della prova scritta è pari a 120 minuti.

