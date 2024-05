Nuovo concorso all’ospedale Garibaldi di Catania, 6 posti per dirigenti medici: il bando

Altra opportunità nella sanità siciliana: si cercano 6 specialisti di patologia clinica a Catania.

L’ospedale Garibaldi di Catania ha indetto un nuovo concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti da dirigente medico di patologia clinica a tempo indeterminato.

Ecco tutte le informazioni utili sul bando e sui requisiti e le modalità di partecipazione a una delle tante selezioni nel campo della sanità attive in Sicilia. Un altro bando per aspiranti dirigenti medici, con scadenza a giugno 2024, è stato pubblicato anche dall’Oasi di Troina, un ospedale privato specializzato: i posti disponibili sono 26.

Concorso ospedale Garibaldi, 6 posti da dirigente medico

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi” di Catania ha indetto – con deliberazione n. 185 del 19 marzo 2024 – un concorso, per titoli ed esami, volto all’inserimento nell’organico di 6 dirigenti medici di patologia clinica a tempo indeterminato.

Requisiti

Per partecipare al concorso dell’ospedale Garibaldi, con 6 posti per dirigenti medici di patologia clinica, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Cittadinanza italiana o equiparate per legge;

Idoneità all’impiego;

Non essere esclusi dall’elettorato attivo;

Non essere stati dispensati o licenziati dalla pubblica amministrazione per motivi disciplinari, come la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente per legge. Al concorso dell’ospedale Garibaldi possono partecipare anche specializzandi a partire dal secondo anno, che saranno collocati in una graduatoria a parte. L’assunzione sarà subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi.

Come partecipare

Gli aspiranti partecipanti al concorso per dirigenti medici dell’ospedale Garibaldi possono inviare domanda di partecipazione attraverso la specifica piattaforma informatica disponibile sul sito https://concorsi.ao-garibaldi.ct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS Garibaldi – Piazza S. Maria di Gesù n. 5 – Catania. Il bando completo è disponibile nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi – di venerdì 26 aprile 2024.

Concorso ospedale Garibaldi, scadenza bando

Gli aspiranti dirigenti medici devono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cioè entro il 23/6/2024.

