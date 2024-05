Concorso al Policlinico di Palermo per dirigenti in Chirurgia Plastica: requisiti e come partecipare

Nuova opportunità in ambito sanitario: selezione al Policlinico Paolo Giaccone.

Indetto concorso per dirigenti sanitari specializzati in Chirurgia Plastica al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Ecco il bando e come partecipare alla selezione in ambito sanitario.

Concorso al Policlinico di Palermo per dirigenti medici di Chirurgia Plastica

Con delibera numero 315 del 18 marzo 2024, l’Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo ha revocato “la selezione pubblica indetta con delibera n. 1124 del 22 novembre 2019 e pubblicata, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 2 del 7 gennaio 2020 e contestualmente, indetto nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di personale dirigente medico nella disciplina di chirurgia plastica“.

Il bando di concorso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – n. 6 del 26 aprile 2024 e per esteso sul sito istituzionale del Policlinico di Palermo.

Chiarimenti sul concorso del Policlinico di Palermo

Sul sito del Ministero dell’Interno dedicato ai concorsi, si specifica che: “Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda – tel. 091 6555583 – 091 6555580 (orari dal lunedì al venerdì, ore 9-12).

Requisiti

In base al bando pubblicato sul sito del Policlinico di Palermo, i candidati per il ruolo di dirigente medico in Chirurgia Plastica devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, in uno Stato Ue ed equiparate per legge per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Idoneità fisica all’impiego;

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione in Chirurgia Plastica o in discipline equipollenti o affini (o iscrizione al corso di formazione specialistica nella disciplina);

Iscrizione all’Albo professionale.

Come partecipare e quando fare domanda

La domanda di ammissione va presentata esclusivamente online tramite il portale https://concorsi.policlinico.pa.it/. C’è tempo fino al 17/06/2024.

