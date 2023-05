Confartigianato Palermo, si rinnova categoria pulitintolavanderie: Di Giorgio presidente

Tra gli obiettivi di investire sulla formazione rilanciando anche la figura del tecnico specializzato di lavanderia

Si rinnova la categoria delle pulitintolavanderie a Confartigianato Imprese Palermo. Una squadra nuova pronta a guidare gli associati con, tra gli altri, gli obiettivi di investire sulla formazione rilanciando anche la figura del tecnico specializzato di lavanderia.

A guidare la categoria è stata chiamata, nuovamente, Maria Rita Di Giorgio che sarà coadiuvata dal vice presidente Aldo Garipoli e dai consiglieri Fabiola Amato, Manuel Ranno e Giuseppe Russo. La nuova squadra è già al lavoro per avviare dei percorsi di sensibilizzazione per la clientela e per proporre a tutti gli associati nuove opportunità di acquisto dei macchinari. Di non minore importanza, l’idea di avviare un corso per stiratrici all’interno dell’associazione, per far sì che lavorino in questo settore lavorino persone sempre più specializzate e in regola.