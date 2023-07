Cambio al vertice del Comitato Piccola Industria di Confindustria Siracusa

Nell'Assemblea tenutasi nella sede di Confindustria Siracusa gli imprenditori hanno espresso la loro preferenza per Caterina Quercioli

Ieri nel corso dell’Assemblea tenutasi nella sede di Confindustria Siracusa gli imprenditori hanno espresso all’unanimità la loro preferenza per Caterina Quercioli, nel solco della continuità con la presidenza di Bongiovanni.

Il presidente uscente ha sottolineato: “Sono stati anni impegnativi ma ricchi di emozioni, esperienze ed iniziative che hanno visto l’impegno corale del Comitato Piccola Industria. Ascolto, confronto e condivisione sono stati i capisaldi della nostra azione. Dietro ogni PMI vi sono donne e uomini che con impegno e sacrificio portano avanti le loro aziende, realizzando prodotti e servizi per i mercati nazionali ed internazionali e che vanno sostenute. Un grande augurio di buon lavoro a Caterina Quercioli con la convinzione che terrà alta l’attenzione sulla crescita delle PMI”.

La neo eletta Presidente ha rimarcato la necessità di lavorare con spirito costruttivo e coeso nel solco della presidenza di Bongiovanni per la crescita e lo sviluppo del territorio. Ha sottolineato la necessità del dialogo costante con le pubbliche amministrazioni per l’attuazione dei bandi PNRR che prevedono progetti importanti per la nostra provincia.

Vicepresidenti:

Maurizio Cutrale

Roberto Bramanti

Gaetano Tranchina

Componenti Comitato Esecutivo:

Ermelinda GERARDI

Antonino NASTASI

Rosario CAMPISI

Gaetano MESSINA

Maurizio GAROFALO

Silvia SESSA

Giangiacomo FARINA

Sean NERI

Nestore DE SANCTIS