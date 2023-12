Coniugi trovati morti in casa a Favara, mercoledì le autopsie sui due cadaveri

In corso le indagini sulle morti dei due coniugi a Favara. Domani l'autopsia sui corpi dei 76enni trovati senza vita.

Saranno effettuate mercoledì 6 dicembre le autopsie sui corpi di Paolo Lombardo e Maria Fiorilli, marito e moglie entrambi di 76 anni, trovati senza vita nella serata di giovedì 30 novembre nella loro abitazione di viale Europa a Favara, in provincia di Agrigento. A disporlo è stato il pubblico ministero.

Le indagini degli investigatori, al momento, si concentrano sull’ipotesi della morte per cause naturali per l’uomo. Per la donna, invece, si parla di un incidente domestico.

Coniugi morti a Favara, la ricostruzione

In base alla ricostruzione dei fatti, Paolo Lombardo sembrerebbe essere stato vittima di un malore e la moglie, nel tentativo di soccorrerlo, sarebbe scivolata e, cadendo, avrebbe battuto violentemente la testa sul pavimento.

Le due morti, a quanto pare, sarebbero avvenute almeno un paio di giorni prima del ritrovamento dei cadaveri. Sarebbe escluso il decesso per cause violente.

Gli inquirenti non avrebbero ritrovato segni di effrazione nell’abitazione dei due coniugi. Il ritrovamento dei corpi di Paolo Lombardo e Maria Fiorilli sarebbe avvenuto per mano della nipote.