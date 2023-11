Favara, coniugi deceduti in casa: avviate le indagini

A trovare l'uomo e la donna, entrambi di 76 anni, è stata la nipote: i due si trovavano in camera da letto

Tragedia a Favara. Una coppia di coniugi, Paolo Lombardo e Maria Fiorilli, è stata trovata senza vita in un’abitazione di viale Europa. A trovare l’uomo e la donna, entrambi di 76 anni, è stata la nipote: i due si trovavano in camera da letto, il corpo dell’uomo era sul letto mentre quella donna si trovava riverso a terra.

Intervento immediato delle forze dell’ordine per i necessari rilievi

Intervenuti sul posto i Carabinieri della Tenenza locale e la Scientifica per i rilievi del caso, oltre ad un’ambulanza del 118. Presente pure il medico legale Alberto Alongi. Si sta indagando per cercare di comprendere le cause dei decessi.

Secondo gli inquirenti, l’uomo pare sia morto da alcuni giorni per un malore, mentre la moglie, forse nel tentativo di chiamare i soccorsi, è caduta, ha sbattuto la testa ed è rimasta a terra priva di vita. Ipotesi che al momento restano tali e che dovranno trovare conferme nell’ispezione cadaverica che sta eseguendo il medico legale.