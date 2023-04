Cosa fare in Sicilia a Pasqua e Pasquetta 2023, tra riti e natura: mostre, appuntamenti e gite

Cosa fare in Sicilia in occasione di Pasqua e Pasquetta? Alcuni degli appuntamenti imperdibili e le mete consigliate.

Le festività pasquali sono ormai alle porte e sono tanti i siciliani che approfitteranno dei giorni di Pasqua e Pasquetta per trascorrere del tempo con le proprie famiglie e organizzare gite fuori porta o partecipare ai numerosi appuntamenti in programma.

Tanti sono gli eventi legati in maniera peculiare alle celebrazioni per la Resurrezione, particolarmente sentite in Sicilia. Altrettanto diffuse sono le occasioni da vivere e attività da svolgere in giro per l’Isola tra cultura, natura e gastronomia.

Pasqua in Sicilia, due appuntamenti culturali da non perdere

Partendo da Palermo, all’Orto Botanico, fino al 10 aprile è possibile visitare la mostra “Erbario e Bestiario del Meraviglioso. Riscoprire la natura attraverso la fantasia”, cura dell’artista milanese Flaminia Veronesi. Sempre in città, a Palazzo Reale, si segnala l’esposizione artistica di Omar Hassan.

Pasqua e Pasquetta in Sicilia, destinazioni naturali

Per chi vuole concedersi, invece, una gita fuori porta – specialmente nella giornata di Pasquetta – sono immancabili le classiche destinazioni balneari come le spiaggia palermitana di Mondello o quella di Cala Rossa a Trapani. Per chi abita sul versante orientale della Sicilia, mete consigliate sono le spiagge di Calamosche e San Lorenzo nella riserva di Vendicari (Siracusa).

Se si preferisce un “viaggio” in mezzo alla natura, la destinazione migliore è certamente il Parco dei Nebrodi (Messina), la più grande area protetta della Sicilia.

Pasqua in Sicilia, le celebrazioni religiose

Per quanto concerne le celebrazioni connesse alla Settimana Santa, sempre in provincia di Palermo si segnala il ballo dei diavoli a Prizzi, in programma la domenica di Pasqua.

A Trapani, nella giornata di sabato 8 aprile, è possibile ammirare la processione dei misteri che inizia tradizionalmente il Venerdì Santo e che si protrae per 24 ore consecutive. Si tratta di una celebrazione che ha origini spagnole e che riprendere molti aspetti della famosa Settimana Santa dell’Andalusia.

A Caltagirone, in provincia di Catania, è imperdibile l’appuntamento di domenica 9 aprile con ‘A Giunta, la suggestiva processione pasquale e tra le tradizioni più sentite in Sicilia. Si tratta dell’incontro del Cristo Risorto e la Madonna, “mediato” da San Pietro, attraverso delle grandi statue di cartapesta che rappresentano le citate figure religiosi

A Cassaro, in provincia di Siracusa, le festività pasquali hanno il loro culmine con ‘U Scontru che, anche in questo caso, rievoca l’incontro tra il Cristo risorto e la Madonna che avviene la domenica di Pasqua alle ore 12.