Covid, a Malpensa tampone per sequenziamento a chi arriva dalla Cina

L'esplosione dei casi Covid in Cina fa scattare l'allarme anche in Italia: la Regione Lombardia dispone tamponi a Malpensa per chiunque arrivi dal paese asiatico

L’esplosione dei casi da Covid in Cina, con oltre 250 milioni di persone contagiate nel mese di dicembre e la possibilità di oltre un milione di morti nel paese asiatico, hanno fatto scattare l’allarme anche in Italia.

La Regione Lombardia, ad esempio, ha deciso di richiedere seppur non obbligatoriamente un tampone molecolare a chiunque arrivi in volo a Malpensa proprio dalla Cina.

Si tratta di una misura di prevenzione che serve ad accertare soltanto il tipo di variante Covid portata in corpo da chi provenga dalla Cina.

90 sono stati i tamponi eseguiti lunedì, mentre 120 sono stati effettuati nella giornata di oggi: domani dovrebbero arrivare i primi risultati sul sequenziamento.