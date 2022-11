Verissimo, ospite Cristina D’Avena: 40 anni di carriera, si racconta a Silvia Toffanin

La cantante festeggia ben quarant’anni di carriera in cui ha cantato per generazioni di bambini le sigle di cartoni immortali

Domenica 27 novembre, ospite a Verissimo ci sarà Cristina D’Avena. La cantante festeggia ben quarant’anni di carriera in cui ha cantato per generazioni di bambini le sigle di cartoni immortali.

Il ritorno della ex suor Cristina

A Verissimo, ritorna Cristina Scuccia, conosciuta dai più come Suor Cristina. Dopo aver raccontato per la prima volta di aver deciso di lasciare la vita consacrata domenica 20 novembre, la notizia ha fatto il giro del mondo riempiendo pagine di giornali, mass-media e i social. Scuccia sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin per condividere con i telespettatori le emozioni provate per l’attenzione mediatica ricevuta.

Gli altri ospiti

Rimanendo in ambito musica, un altro gradito ospite sarà Nek che compie, invece, trent’anni di carriera e i suoi primi cinquant’anni. Per celebrare l’amore, in studio arriverà Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet con il figlio Brando.

Inoltre, Claudio Bisio e Vittoria Puccini parleranno di “Vicini di casa”, il nuovo film che li vede insieme e che arriverà nelle sale dei cinema italiani dal 1 dicembre. Insomma, il weekend in compagnia di Silvia Toffanin non è fatto per annoiarsi.