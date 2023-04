Da Ariete a Pesci, l’oroscopo di oggi mercoledì 12 aprile

Oroscopo di oggi, martedì 12 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata tuttu e12 i segni dello Zodiaco.

Oroscopo di oggi, martedì 12 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna: venerdì tutto, o quasi tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore. Troverete il partner dolce, appassionato e innamorato; i vostri sforzi non sono andati persi e sembra averlo capito anche lui.

Toro

Grazie alla Luna in Capricorno in aspetto favorevole a Mercurio, la mente è sveglia e la parlantina è sciolta. Ideale per sostenere esami o colloqui di lavoro. Curate le pubbliche relazioni o chiarite una questione che vi aveva allontanato da un amico. Organizzate per questa sera qualcosa fuori dall’ordinario e approfittatene per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore.

Gemelli

Gli influssi della Luna in ottavo Campo sono una benedizione per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, disposto all’allegria: approfittate della favorevole disposizione di spirito per recuperare certi rapporti un po’ traballanti. È il momento di fare un salto di qualità in campo professionale, accollandovi onori ed oneri che una posizione di prestigio comporta.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Iniziate la giornata con il piede sinistro. La necessità di tenere a freno l’impazienza potrebbe rendervi un po’ insofferenti: in caso di indecisione l’esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, la sconfitta è garantita! Fiori di Bach per la serenità d’animo e una conoscenza più profonda della propria interiorità, anche quella che in genere non affiora.

Leone

Non cambia di una virgola la situazione rispetto ai giorni scorsi. Ma meglio così: ne approfitterete per ultimare i lavori in sospeso, dedicarvi al benessere fisico e al vostro aspetto. Parliamo di lavoro. Le vostre idee sono brillanti. Se solo superate qualche divergenza nella vostra squadra, i profitti aumenteranno, insieme alla gratificazione. State leggeri a tavola.

Vergine

La Luna in Capricorno porta un nuovo entusiasmo per le cose e voglia di fare, che avevate perduto in questi ultimi giorni. Certo, la voglia di divertimento supera l’interesse per il lavoro, ma cercate di equilibrare le cose. Se avete una storia d’amore in corso, tutto bene: non avrete che da cogliere i frutti che l’amore vi porge. Un film in prima visione al cinema da non perdere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fisico e mente vi chiedono di rallentare i ritmi. Ogni tanto è bene tirare il freno a mano, fare mente locale per ricaricare le energie e mettere a punto quei progetti che non soddisfano o che non decollano. La Luna di oggi, ad esempio, suggerisce di occuparvi di una vicenda familiare: offrite il vostro tempo e il vostro contributo. Serata di delizie, se siete felicemente in coppia.

Scorpione

Luna oggi nel vostro secondo campo, settore astrologico delle finanze. Ciò rende il giorno molto propizio agli affari, alle trattative, alle decisioni economiche: avete idee brillanti su come investire i vostri soldi in maniera redditizia, o su come incrementare le entrate di lavoro. Aspettatevi novità anche in campo amoroso, soprattutto se siete single, se avete il cuore libero.

Sagittario

Complice la Luna in armonica posizione, vi troverete sempre nel posto giusto, nel momento giusto: un pizzico di fortuna non guasta! Potrete prendere molte decisioni e aiutare anche qualcuno che invece si trova immerso nel dubbio. Siete in coppia? Vi basterà una chiacchierata per capire che siete fatti l’uno per l’altra. Il resto verrà da sé, senza alcun imbarazzo. Buoni affari.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 12 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna ha abbandonato il vostro segno e forse è proprio per questo che avete bisogno di stare in mezzo agli altri: la solitudine vi spaventa. Cercate di guardarvi dentro e di sconfiggere certe paure che frenano le vostre ambizioni più elevate. Non preoccupatevi troppo per le vostre tasche. Concentrate piuttosto le energie nello scovare nuovi affari e nuove fonti di guadagno.

Acquario

La vita talvolta è dura, ma voi potete contare su una grande resistenza e su notevoli capacità d’intervento. In questo giorno organizzatevi al meglio: evitate ogni azzardo, gestite accuratamente le questioni economiche che condividete con gli altri, accontentate in tutto la persona amata. Sarebbe anche il caso di ritagliarvi del tempo per voi stessi: per gli hobby, il riposo e il relax.

Pesci

Gli amici, è risaputo, sono una risorsa preziosa su molti piani: vi danno consigli intelligenti se ne avrete bisogno, vi fanno compagnia nei momenti importanti, anche nello svago. Ricambiate il loro affetto! Sul lavoro, Marte e Mercurio favorevoli vi spingono ad osare: fate valere le vostre capacità, correte qualche rischio pur di fare centro e ottenere una posta più grossa.