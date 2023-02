Dazn non funziona durante Spezia-Napoli di Serie A Tim, ecco cos’è successo

Di nuovo problemi per Dazn, molti utenti non hanno potuto assistere al match di Serie A tra Spezia e Napoli. Ecco cos'è successo.

Ancora problemi tecnici per Dazn. Durante la partita di Serie A tra Spezia e Napoli che si è disputata alle 12,30 allo stadio “Picco” di La Spezia di oggi sono stati numerosi gli spettatori da casa – in gran parte di fede azzurra – che hanno riscontrato delle difficoltà nella visione dell’evento.

In tanti, attraverso i social, hanno espresso il proprio malcontento per il disservizio che si è verificato durante la trasmissione dell’evento sportivo.

Dazn non funzione, la causa del disservizio

Tuttavia, secondo alcune informazioni, i problemi alla visione di Spezia-Napoli sarebbero riconducibili a Tim per alcuni disservizi che si sono verificati sulla rete nazionale e ancora non del tutto risolti.

A quanto pare, infatti, soltanto gli utenti di linea Tim avrebbero riscontrato le anomalie collegandosi su Dazn. Le “colpe” del disservizio, in questo caso, non sarebbero dunque attribuibili alla piattaforma in streaming, a differenza di quanto avvenuto in passato.