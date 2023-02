Internet, Tim down con segnalazioni da tutta Italia: ecco le città più colpite

Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile

Tim risulta non funzionante in tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l’accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile.

Problemi vengono segnalati da pagine quali Downdector e assistenza-clienti.it da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna.

Escluso l’attacco hacker in merito al down di Tim segnalato da molti utenti da tutta Italia. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile.