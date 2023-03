Decreto bollette, in arrivo aiuti per 5 miliardi: prorogato il bonus sociale

Corsa contro il tempo del Governo per evitare il rialzo dei prezzi in bolletta per i cittadini. Confermato il ritorno del bonus sociale.

Si va verso un nuovo decreto Bollette da 5 miliardi di euro per superare lo scoglio della scadenza degli sconti energetici del 31 marzo. Inizia quindi la corsa contro il tempo del Governo per consentire ai cittadini di beneficiare di nuovi aiuti per evitare l’ennesimo rialzo dei prezzi in bolletta.

Il decreto, in base alle ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare in Aula il prossimo 28 marzo, soltanto tre giorni prima della “deadline” oltre la quale i cittadini non potranno pagare meno in base alle agevolazioni attualmente in vigore.

Bollette, torna il bonus sociale

Secondo le ultime intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe essere riconfermato il bonus sociale per le famiglie in difficoltà nei pagamenti con una proroga estesa fino al mese di giugno per quei contribuenti che presentano un ISEE non superiore ai 15mila euro.

Rimarrà invariata la soglia del 20mila euro per quelle famiglie con quattro figli a carico. In bolletta, torneranno poi gli oneri di sistema e l’applicazione dell’Iva al 5% per il gas.

Bollette, cosa prevede il decreto

Nel contempo, verrà realizzato un provvedimento che potrebbe determinare un “meccanismo di compensazione” in luogo dell’eliminazione degli oneri di sistema.

Secondo il progetto del Governo, il nuovo meccanismo dovrebbe prevedere dei prezzi calmierati e legati ai consumi, premiando tutti quei soggetti che consumeranno di meno, così come era stato pronosticato nelle settimane precedenti.