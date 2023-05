Decreto Ponte, c’è la fiducia della Camera. Carrà: “Progetto cruciale”

Atteso per il 17 maggio il voto finale sul provvedimento relativo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina prima dell'esame del Senato.

Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti la Camera ha concesso la fiducia al Governo posta sul decreto legge per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Decreto Ponte, fiducia dalla Camera: cosa succede ora

La Camera, come previsto, in queste ore ha dato l’ok ai provvedimenti previsti dal decreto per la realizzazione dell’infrastruttura per collegare Sicilia e Calabria.

La seduta odierna proseguirà con l’esame degli ordini del giorno, mentre per domani alle 10.30, con inizio delle dichiarazioni di voto alle 9, è previsto il voto finale sul provvedimento, che poi passerà all’esame del Senato.

“Fondamentale e strategico”

Nel corso del dibattito in aula che ha preceduto il voto, le forze politiche del centrodestra hanno ribadito l’importanza del ponte sullo Stretto e i motivi a favore della sua realizzazione, nonostante i costi e i potenziali impatti ambientali e sociali.

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è fondamentale e strategico. Da siciliano non posso che esprimere soddisfazione e ringraziare il lavoro di Matteo Salvini perché finalmente, dopo anni, si parla di un collegamento stabile tra la Sicilia e il resto del continente. Grande stima per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con audacia e coraggio, ha interrotto mezzo secolo di inettitudine e politica dei ‘No’, passando dalle parole ai fatti. L’opposizione è lontana dall’idea di sviluppo e progresso del Paese e si nutre di sterile propaganda che porta solo allo stallo del sistema Italia. La Lega crede nel futuro, crede in un progetto cruciale che favorirà mobilità, turismo ed economia di tutta l’Italia, creando nuovi corridoi con l’Europa”. Sono le parole del deputato siciliano Anastasio Carrà, che ha espresso il voto favorevole della Lega per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.