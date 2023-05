Decreto Ponte sullo Stretto di Messina, oggi voto di fiducia alla Camera

In programma stamattina alla Camera le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Ponte.

Avranno inizio oggi, alle ore 10.30, alle Camera dei Deputati, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo Meloni sul decreto Ponte relativo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’intenzione dell’esecutivo era stata espressa dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che è intervenuto in occasione della seduta in programma a Montecitorio alle 12 di ieri, lunedì 15 maggio.

Ponte sullo Stretto, l’iter parlamentare

L’approvazione del decreto, così come sottolineato dal Governo, avverrà senza “emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi”. Il testo del decreto Ponte è approdato alla Camera il 9 maggio scorso per iniziare così il suo iter parlamentare.

Dopo le dichiarazioni di voto odierne alla Camera si procederà poi al voto vero e proprio. Il passaggio del decreto in Senato è previsto a partire da martedì 23 maggio. Da quel momento in poi, il Parlamento avrà una settimana di tempo per provvedere alla conversione in legge del testo, poiché la scadenza è fissata per il 30 maggio prossimo.