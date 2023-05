Decreto Ponte, il Governo pone la fiducia alla Camera: il voto domani

Il Governo pone la fiducia sul decreto Ponte, l'annuncio è arrivato in mattinata per voce del ministro Luca Ciriani. Il cronoprogramma dei lavori in Parlamento.

Il Governo pone la questione di fiducia sul decreto Ponte alla Camera dei Deputati. L’annuncio è arrivato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che è intervenuto in occasione della seduta in programma a Montecitorio alle 12 di lunedì 15 maggio.

Il riferimento è all’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 marzo 2023, n. 35, che reca “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”. Confermate, quindi, le indiscrezioni delle scorse ore relative alla possibile applicazione della questione di fiducia.

Decreto Ponte, conversione in legge entro il 30 maggio

Il testo del decreto Ponte è approdato alla Camera il 9 maggio scorso per iniziare così il suo iter parlamentare. L’Aula verrà convocata nuovamente martedì 16 maggio alle ore 10.30 per le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo. In seguito, avverrà la votazione.

Il passaggio del decreto in Senato è previsto a partire da martedì 23 maggio. Da quel momento in poi, il Parlamento avrà una settimana di tempo per provvedere alla conversione in legge del testo, poiché la scadenza è fissata per il 30 maggio prossimo.