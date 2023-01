Dieta shock a base di latte di mandorla: neonato rischia la vita, ecco perché

Vomito, perdita di peso, malessere: erano questi i sintomi del neonato alimentato con una dieta a base di latte di mandorla. La storia del piccolo, per fortuna a lieto fine.

Una dieta shock a base di latte di mandorla sarebbe alla base del malessere, fortunatamente curato, di un neonato: un caso di chetoacidosi diabetica.

A raccontare la storia a “Insider” è la nutrizionista pediatrica Marina Chaparro che ha curato il piccolo.

Dieta a base di latte di mandorla per un neonato, vomito e diagnosi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo soffriva di chetoacidosi diabetica poiché la madre lo avrebbe “costretto” a seguire una dieta a base di latte di mandorle. Pare che il neonato stesse particolarmente male, manifestando frequenti episodi di vomito e perdita di peso.

All’arrivo del bambino in ospedale, la dottoressa Chaparro e i colleghi pensavano che avesse sviluppato il diabete di tipo 1. Dopo svariati test, però, i medici hanno scoperto la verità: il piccolo stava morendo di fame e aveva riportato delle complicanze a causa di una dieta sconvolgente, a quanto pare trovata dalla madre online.

Fortunatamente, il bambino è stato curato e dimesso dopo alcuni giorni di alimentazione appropriata. Tuttavia, la vicenda ha sconvolto il popolo del web e portato i professionisti dell’alimentazione ad avvertire i genitori dei pericoli della “cultura della dieta” che si annidano online. La madre del neonato che ha rischiato la morte per una dieta a base di latte di mandorle probabilmente pensava che il latte materno o comunque il latte per neonati fosse sostituibile, ma in realtà ciò non è assolutamente vero.

Cos’è la chetoacidosi diabetica

Si tratta di una complicanza potenzialmente mortale che si verifica quando il corpo inizia a scomporre acidi grassi al fine di produrre energia e rilascia chetoni. Questo rende il sangue particolarmente acido e provoca una serie di malesseri nella persona che ne soffre.

Il neonato protagonista di questa storia, per esempio, perdeva peso e vomitava.

Immagine di repertorio