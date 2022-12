Direttori generali di Asp e ospedali siciliani: saranno riconfermati fino a giugno 2023

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo durante la riunione con i sindacati da lei convocati

Nuovo atto della lunga vicenda del rinnovo dei direttori generali della sanità regionale. Già nelle scorse settimane si era parlato delle possibilità in termini di legge di una nuova proroga dei direttori generali (già prorogati una prima volta), adesso si è arrivati ad una svolta.

Riconfermati fino a giugno 2023

Saranno riconfermati tutti i direttori generali di ospedali e Asp siciliane fino a giugno del 2023. Lo ha dichiarato ieri l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo durante la riunione con i sindacati da lei convocati. Questa mattina lo sta comunicando ai vari direttori che adesso sono in assessorato. Recentemente laddove c’erano i commissari straordinari (Policlinico di Palermo e Asp di Ragusa) sono stati da nominati i nuovi direttori generali, per cui resteranno con questo identico assetto fino a giugno, nel senso che non ci sarà alcuna rotazione prima dell’espletamento del concorso pubblico.

Stabilizzazioni e proroghe precari Covid

Su queste tematiche c’è molta incertezza da parte dell’assessorato: “Sembra che vogliano prorogare i contratti Covid per due mesi, ma di ufficiale non c’è ancora nulla – dichiara a QdS Giuseppe Bonsignore, segretario regionale del sindacato Cimo -. Inoltre, l’assessorato aspetta che sia approvata la legge di bilancio per capire come effettuare le stabilizzazioni, perché al momento le aziende stanno procedendo in modo autonomo. Ieri abbiamo ribadito che tutto ciò non è possibile. Riteniamo necessario l’intervento dell’assessorato per omogenizzare le procedure, in maniera tale che i requisiti siano uguali in tutte le aziende pubbliche siciliane”.