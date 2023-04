Donna 57enne esce per un’escursione: ritrovata cadavere

Sulla vicenda indagano i carabinieri

Era uscita per un’escursione Andreina Lavaggi, la donna 57enne originaria di Carasco e residente a Chiavari. Di lei poi, non si è avuta notizia finchè, a dare l’allarme, è stata una chiamata al 112, giunta nella mattinata di venerdì 21 aprile 2023 intorno alle 11.30. Il suo cadavere è stato rinvenuto nella zona di Nascio a Ne. Sul posto sono intervenuti l’automedica Tango 2, il personale della Croce Rossa di Cogorno e i carabinieri. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno.

Probabile malore

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri. Tra le ipotesi anche quella del malore: la donna era vestita con abiti adatti a un’escursione e potrebbe essersi sentita male e aver battuto la testa per poi perdere i sensi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.