La caduta dal secondo piano e la tragedia: si indaga sulla morte di una 45enne

Donna trovata senza vita, tragedia in viale Scala Greca a Siracusa. Nessuna ipotesi esclusa.

Tragedia in viale Scala Greca a Siracusa, dove nella tarda serata del 12 aprile è stata trovata una donna morta in strada.

Ad allertare le forze dell’ordine e i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la 45enne (già deceduta), sono stati i residenti della zona.

Donna morta in viale Scala Greca, si indaga

Sono ancora in corso gli accertamenti sull’accaduto. I residenti dell’area avrebbero notato il corpo esanime della 45enne in terra e avrebbero allertato il 112. Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Purtroppo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della donna.

Avviate le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento nessuna ipotesi è esclusa per gli inquirenti, da quella del suicidio alla caduta accidentale dal balcone di casa (posto al secondo piano della palazzina). La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e verrà probabilmente disposta l’autopsia per chiarire meglio le circostanze della tragica morte.

Immagine di repertorio