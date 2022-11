Dossier Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il Quotidiano di Sicilia dedica un dossier di otto pagine alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 Novembre, dalla nascita della ricorrenza alle prospettive giuridiche e sociali

Il Quotidiano di Sicilia dedica un dossier di otto pagine alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 Novembre, dalla nascita della ricorrenza alle prospettive giuridiche e sociali. C’è ancora tanto da fare ma sono numerose le iniziative di enti pubblici e privati per sostenere le donne che ogni giorno sono vittime di abusi fisici e psicologici perché, come diceva Kofi Annan “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”, di fronte alla quale non possiamo rimanere in silenzio. E il primo passo è informare.