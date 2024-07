Dramma a Palma di Montechiaro, lite tra fratelli finisce a coltellate: uno è grave

Secondo quanto appreso, i tre congiunti si sarebbero visti in via Germania. Prima un diverbio, poi i fatti con una vera rissa

Dramma a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Una lite tra fratelli è infatti degenerata in un accoltellamento con due feriti. Secondo quanto appreso, i tre congiunti si sarebbero visti in via Germania. Prima un diverbio, poi i fatti con una vera rissa. Ad un certo punto qualcuno avrebbe anche uscito un coltello.

Uno dei fratelli è in gravi condizioni

Nella lite un uomo è stato colpito con vari fendenti e ferite avrebbe riportato anche un altro fratello. Sul posto sono giunte le ambulanze: il più grave è stato trasportato all’ospedale di Licata, dove è stato trasferito presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e nelle prossime ore verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico; un altro uomo è stato ricoverato presso l’ospedale di Licata.

Carabinieri a lavoro

Sul luogo della rissa sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato tutti i rilievi, ascoltato le testimonianze dei presenti. Spetterà a loro capire le motivazioni del gesto e stabilire come siano andati realmente i fatti.

