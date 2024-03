“Eleonora Abbagnato – Una stella che danza”, arriva il docufilm sulla leggendaria carriera della ballerina palermitana

Il docufilm andrà in onda su Rai Tre e in streaming su RaiPlay il prossimo 29 marzo 2024 in prima serata.

“Eleonora Abbagnato – Una stella che danza” è il primo docufilm che celebra la carriera della ballerina, Etòile dell’Opéra de Paris e Direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Diretto da Irish Braschi e prodotto da Matteo Levi, il docufilm è una produzione 11 Marzo Film (a.p.a.), in collaborazione con Rai Documentari e con il contributo del Ministero della Cultura. È stato girato per la maggior parte nei Laboratori di scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. “Eleonora Abbagnato – Una stella che danza” per la prima volta andrà in onda su Rai Tre e in streaming su RaiPlay il prossimo 29 marzo 2024 in prima serata.

La trama

Il docufilm è composto da tre essenze che compongono la biografia di Eleonora Abbagnato ossia il racconto del presente, il ricordo del passato e il sogno. Sarà un viaggio attraverso la vita e i successi di Abbagnato che vuole restituire potenza, fatica e magia dell’arte della danza. Tutto parte dalla sua Soirée d’adieux, il suo ultimo spettacolo nel celebre teatro parigino. Per Eleonora Abbagnato è una serata speciale nella quale emergono tutto i ricordi della carriera artistica che dura quasi da trent’anni. Nel sogno, terzo piano narrativo, Eleonora Abbagnato danza sulle note di “Nuvole in fiore”, brano di uno dei più rappresentativi artisti musicali in Europa, il pianista e compositore Dardust, che accompagna live la performance con il suo pianoforte. È un momento in cui i passi di danza di Abbagnato vengono eseguiti anche da Julia, la figlia, che nel docufilm interpreta la madre da ragazzina. Oltre al racconto intimo e personale della ballerina siciliana, il docufilm si pregia di interventi di artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo che con Eleonora Abbagnato hanno collaborato. Vasco Rossi, Claudio Baglioni e Ficarra e Picone sono solo alcuni dei tanti nomi che hanno voluto dare la loro testimonianza sul talento e la bellezza di lavorare con Abbagnato.

Il cast

Il docufilm vedrà Eleonora Abbagnato ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera artistica con la presenza della figlia Julia Balzaretti che si presta a momenti coreografici.

Dove e come vedere “Eleonora Abbagnato – Una stella che danza”

Il docufilm dedicato a Eleonora Abbagnato andrà in onda in prima visione su Rai Tre il prossimo 29 marzo in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay oppure on demand dopo la messa in onda.