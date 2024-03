“Doc – Nelle tue mani 3”: le anticipazioni sull’ultima puntata

Ultimi due episodi di "Doc - Nelle tue mani 3": la serie con protagonista Luca Argentero volge al termine. Ecco cosa succederà

La terza e ultima stagione di “Doc – Nelle tue mani” volge al termine con la puntata che andrà in onda giovedì 7 marzo 2024 su Rai Uno alle ore 21:30. È stata una prova importante per la serie con protagonista Luca Argentero sia perché è arrivata in un periodo diverso rispetto alle prime due stagioni sia perché era interessante capire quanto il pubblico fosse ancora desideroso di sapere delle vicende del Dottor Fanti, del suo team e del reparto. Da questo punto di vita, i telespettatori di Rai Uno hanno premiato ogni settimana la serie garantendo percentuali di share capaci di sbaragliare pure la concorrenza. Un successo annunciato, ma neppure tanto a voce alta per scaramanzia e anche perché non era certo.

“Doc – Nelle tue mani 3”: la trama degli ultimi due episodi

Nell’ultima puntata che andrà in onda giovedì 7 marzo 2024, il Dottor Andrea Fanti finalmente farà i conti con quanto finora gli è stato celato o aveva parzialmente dimenticato.

Il primo episodio intitolato “Quello che si deve fare” è Marzo 2011. Andrea è preoccupato per la malattia di Agnese. Si rincuora quando arriva una notizia dall’America che gli ridà speranza sulle sorti della moglie. Intanto, in ospedale, il neo – primario ha un caso con una diagnosi che lo mette in difficoltà. Purtroppo, sarà costretto a far scendere qualcuno a un terribile compromesso. Lorenzo deve occuparsi del signor Gianfranco, paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Nel secondo episodio intitolato “Liberi” per Doc è tempo di fare i conti con quanto raccontatogli da Agnese. È consapevole che le sue dichiarazioni lo hanno costretto a cambiare prospettiva sul suo passato, ma allo stesso tempo pensa che troverà una risoluzione solo quando verrà ricoverato l’uomo responsabile di tutto ossia il suo peggio nemico. In reparto, invece, Federico deve gestire il suo ultimo giorno all’Ambrosiano mentre Martina prende una decisione che sorprende tutta la squadra.

Dove e come guardare DOC 3

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 7 marzo 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione anche in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.

Doc 4 si farà?

La domanda di cui i telespettatori bramano una risposta è se una quarta stagione di Doc Nelle tue mani si farà. Non ha tardato ad arrivare la conferma da parte della direttrice Maria Pia Ammirati. In un’intervista rilasciata a FQMagazine ha affermato: “Doc è un gioiello, la prima serie italiana adattata da Sony negli Usa. Molto attesa”. In questi mesi, dubbi si erano posti sulla presenza nel cast di Luca Argentero anche per la quarta stagione. In un primo momento, l’attore aveva fatto intendere che voleva congedarsi. Invece, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che lui ci sarà e che si tratta di una storia meravigliosa che si può continuare per oltre dieci anni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI