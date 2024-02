Doc – Nelle tue mani 3, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa succederà in "Doc - Nelle tue mani 3", la serie tv in onda su Rai 1 con protagonista Luca Argentero: la trama dei prossimi episodi

È un successo inarrestabile per la terza stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti – o meglio, dire Doc – ha catalizzato l’attenzione di circa cinque milioni di telespettatori lo scorso giovedì sera, contro ogni aspettativa. Si immaginava, infatti, che la pausa obbligata per dare spazio alle cinque serate del Festival di Sanremo avrebbe minato alla curiosità e, quindi, al risultato degli ascolti di Doc – Nelle tue mani 3. Invece, la serie si conferma uno dei prodotti Rai più seguiti, amati e apprezzati del palinsesto Rai. Puntata dopo puntata, gli ascolti non sono mai calati e ciò dà speranza che l’idea di una quarta stagione possa diventare certezza. Incuriosisce cosa è accaduto nella vita del Dottor Fanti prima che perdesse la memoria e cosa succederà una volta che avrà scoperto segreti e ricordi che sembravano dimenticati.

“Doc – Nelle tue mani 3”: la trama degli episodi di giovedì 29 febbraio

Nella puntata che andrà in onda giovedì 29 febbraio su Rai Uno alle ore 21:30, Doc dovrà dividersi tra i suoi problemi personali e i casi dei pazienti in reparto.

Il primo episodio dal titolo “Legami” ha come protagonista Giulia. La donna ha la testa altrove, ma la scadenza per presentare la ricerca è vicina. Doc fatica a gestire mille impegni. Si deve dividere tra la riunione con i finanziatori e il ritorno di Carolina in città per alcuni giorni. Le preoccupazioni personali, però, cedono il passo quando in ospedale viene ricoverata la sorella di Lin. Sarà un momento in cui Lin dovrà elaborare i rapporti con la famiglia e, soprattutto con il padre.

Nel secondo episodio intitolato “Vivere”, Giulia si trova ad un bivio. La dottoressa deve prendere una decisione sulla sua vita personale che avrà ripercussioni anche sulla sua carriera. Martina affronta l’esame più difficile della sua vita, mentre Damiano si prende cura di Elisabetta e Riccardo farà i conti con il fantasma di Alba attraverso un caso clinico. Lin e Federico, invece, si rimettono all’opera sul database, ma rischiano così di avvicinare Doc alla verità che Agnese gli ha tenuto nascosta.

Dove e come guardare DOC 3

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 22 febbraio 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.