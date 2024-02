“Doc – Nelle tue mani 3” su Rai Uno: ecco cosa succederà nella puntata di giovedì 22 febbraio

Una fiction che tiene i telespettatori incollati allo schermo: le anticipazioni di DOC 3.

Doc – Nelle tue mani 3 continua a essere una certezza del palinsesto televisivo di Rai Uno e torna con una nuova puntata giovedì 22 febbraio.

La fortuna della serie, share altissimo

Nonostante la pausa obbligata causa Festival di Sanremo, la serie con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti ha mantenuto ottimi dati in fatto di ascolti. Il ritorno è stato premiato con quasi cinque milioni di telespettatori davanti allo schermo e il 25,80% di share.

Risultati che hanno confermato la supremazia di Doc – Nelle tue mani 3 su Terra Amara, serie scelta come competitor che non ha portato agli ascolti sperati.

DOC – Nelle tue mani 3, anticipazioni puntata 22 febbraio 2024

Garanzia del successo di Doc – Nelle tue mani 3 è sicuramente il segreto che Doc deve riuscire a rivelare a se stesso sul suo passato, dopo aver perso la memoria, ma anche le storie d’amore e le relazioni nuove che stanno nascendo.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di DOC 3?

Nel primo episodio dal titolo “Lontani”, quanto detto da Agnese l’ha allontanata da Andrea che, intanto, soffre l’assenza di Giulia, in trasferta a Roma per la sua ricerca. In reparto: Teresa deve fare miracoli per trovare un posto per la figlia di Diana, donna rincontrata dopo anni da Andrea, ricoverata nonostante i dubbi della madre. Inoltre, Elisabetta, seguita da Damiano, viene ammessa in reparto dopo giorni di malessere che potrebbero svelare un problema di salute ben più grave.

Il secondo episodio, intitolato “La scossa”, ha come protagonista un terremoto che impanica l’Ambrosiano. Se Lil teme per la sua famiglia, Ric decide sulla proposta fatta da Laura, nuotatrice paralimpica. A ciò si aggiunga che Federico deve effettuare un intervento per cui non si sente pronto e Martina fa un incontro che rischia di portare a galla il suo segreto. È Giulia a dover gestire il reparto perché Doc è bloccato in un ascensore e deve salvare una paziente incinta.

Dove e come guardare DOC 3

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 22 febbraio 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.

