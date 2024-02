Anticipazioni Terra Amara, le puntate della prossima settimana

Le puntate promettono grandi confessioni e desideri di vendetta

Si rinnova l’appuntamento settimanale con Terra Amara. La serie turca ha conquistato i telespettatori di Canale 5 che, nonostante pause e variazioni di orario, garantiscono sempre ascolti elevati e un’attenzione vigile e curiosa. Mentre su Canale 5 va in onda lo spot di “Endless Love”, la nuova serie turca, che si vocifera prenderà il posto di Terra Amara, le puntate che andranno in onda da lunedì 19 febbraio a sabato 24 febbraio 2024 promettono grandi confessioni e desideri di vendetta.

Anticipazioni della puntata di lunedì 19 febbraio 2024 di Terra Amara

Fikret ha origliato la conversazione tra Zuleyha e Lutfiye mentre le rivelava che ad aver ucciso Fekeli era stato Abdulkadir. A questo punto, l’uomo decide di agire immediatamente: sequestra l’assassino mentre dorme e lo porta in un capanno abbandonato nel bosco. Lo lega e lo costringe ad ammettere di aver ucciso Fekeli. Abdulkadir confessa, ma aggiunge un particolare: ha ucciso Fekeli su ordine di Hakan. Fikret si infuoca.

Anticipazioni della puntata di martedì 20 febbraio 2024 di Terra Amara

Zuleyha va a fare shopping con la piccola Uzum e Hakan la raggiunge. Intenta a parlare con l’uomo, Zuleyha non si accorge che la piccola Uzum va per attraversare la strada ed una moto la investe. Corrono subito in ospedale.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024 di Terra Amara

A Cukurova è tornato Colak. Dato che vuole riprendersi le terre che gli sono state sottratte, inizia a distruggere le baracche dei braccianti. In tale scenario, Zuleyha sgrida Colak pubblicamente. L’uomo si scusa con i braccianti, ma loro rifiutano il gesto. Intanto, Vahap ha un piano per fare fuori Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di giovedì 22 febbraio 2024 di Terra Amara

Sermin e Fusun vorrebbero fare una vacanza a Mersin, ma prima vanno da Colak per mostrarsi solidali nei suoi confronti. Intanto, Vahap vorrebbe affrontare Betul a brutto a muso per il furto del filmato, ma lei riesce a raggirarlo di nuovo, promettendogli una serata galante. Fadik, invece, si lamenta con Rasit perché ha offerto ospitalità a Cevriye, mentre Uzum, finalmente, viene dimessa e torna alla Villa. Zuleyha continua a sentirsi in colpa. In un secondo momento, Cetin piange sulla tomba di Gulten. Nel frattempo, Hakan va a trovare Uzum per portarle un regalo; quando Fikret lo vede, s’innervosisce. Poco dopo, va a parlare con il braccio destro; Cetin gli suggerisce di non rinunciare a Zuleyha, se ne è davvero innamorato. Quest’ultima, invece, riceve una telefonata da Ekrem, il quale l’avverte di un incidente al mulino. L’Altun accorre sul posto, però viene fermata da Ozhan ed Erdil, che vogliono portarla da Colak. L’imprenditore, tuttavia, viene prontamente informato da Cavus e si dirige in fretta e furia dall’amata. Zuleyha è salva grazie al Gumusoglu. Intanto, Sermin è costretta a scroccare cibo a Fusun, ma continua a considerarla una rivale: si contendono le attenzioni dello spregevole signore. Colak, tuttavia, al momento è disperato perché certo di aver spinto il figlio al suicidio. Per finire, vedendo che Hakan è rientrato nelle grazie di Zuleyha dopo averla salvata, Fikret decide d’impegnarsi di più per riuscire a smascherarlo.

Anticipazioni della puntata di venerdì 23 febbraio 2024 di Terra Amara

Fikret rivela a Zuleyha di amarla, ma la donna è in difficoltà. Colak vuole incontrare Betul per farle una proposta dopo aver saputo cosa era accaduto tra lei e gli Yaman. Fusun, invece, prova a convincere Sermin che Colak si stia invaghendo di lei. Fadik non sembra trovare un punto d’incontro con Cevriye.

Anticipazioni della puntata di sabato 24 febbraio 2024 di Terra Amara

Zuleyha, rientrando a casa, viene fermata da Vahap e si rende conto che è proprio lui il ladro che era entrato alla Villa. Lo racconta ad Hakan che diventa violento. Vahap grida che in realtà Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu, ma nessuno gli crede. Betul, temendo di perdere la sua arma di ricatto, si affretta a scrivere una lettera all’imprenditore: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità a tutti. Nel frattempo, Fikret e Cetin raggiungono il fratello di Abdulkadir per spingerlo a confessare, ma senza successo: Vahap afferma di aver inventato tutto.

Dove e come guardare “Terra Amara”

