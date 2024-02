Anticipazioni Terra Amara, le puntate della prossima settimana

La serie turca regalerà un’altra settimana ricca di colpi di scena, eventi drammatici e situazioni difficili. Anticipazioni Terra Amara.

L’appuntamento con Terra Amara si fa ancora una volta interessante e sconvolgente. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2024, a Cukurova arriveranno nuovi nemici che non si faranno scrupoli con un esito funesto e mortale. C’è spazio anche per il rappoto tra Zuleyha e Hakan e per le nuove decisioni di Fikret. La serie turca regalerà un’altra settimana ricca di colpi di scena, eventi drammatici e situazioni difficili.

Anticipazioni Terra Amara dal 12 al 17 febbraio

Anticipazioni della puntata di lunedì 12 febbraio 2024 di Terra Amara

Per Gulten e Cetin c’è una novità in arrivo. I due hanno scoperto che diventeranno genitori e condividono la gioia con le persone a loro care. Cadute in disgrazia, Betul e Sermin vanno a vivere in una casa modesta. È qui che Sermin incontra un reporter che vorrà scoprire perché Zuleyha le ha cacciate.

Anticipazioni della puntata di martedì 13 febbraio 2024 di Terra Amara

Hakan esce di prigione perché il procuratore ha ritirato la denuncia. Zuleyha, sua promessa sposa, è entusiasta. Intanto, il giornale di Cukurova pubblica l’intervista a Sermin e Betul che descrivono Zuleyha come un’arrampicatrice sociale. Furiosa, la donna convoca dei giornalisti e dà la sua versione dei fatti mostrando documenti che provano i cattivi comportamenti di Betul.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 14 febbraio 2024 di Terra Amara

Il procuratore informa Zuleyha che Hulya Gumusogliu è morta. La donna parte con Fikret per Smirne. Spera di incontrare Hakan al funerale ma l’uomo si nasconde. Di sera, Zuleyha viene aggredita nella sua camera d’albergo da un uomo mascherato.

Anticipazioni della puntata di giovedì 15 febbraio 2024 di Terra Amara

È Mehmet che si presenta nella camera d’albergo di Zuleyha. L’uomo ha deciso che il modo migliore per rivelare l’identità di Hakan sia questo. Cukurova legge le dichiarazioni sui giornali di Zuleyha contro Betul. Sermin intende fargliela pagare per averle cacciate dalla villa.

Anticipazioni della puntata di venerdì 16 febbraio 2024 di Terra Amara

Fikret dice a Zuleyha che non andrà al suo matrimonio con Hakan. L’uomo va a riprendere il piccolo Kerem Ali perché vuole farlo vivere con lui e Nazire. Saniye trova in un terreno degli Yaman Colak e i suoi uomini intenti a saccheggiarlo. Colak e Saniye discutono.

Anticipazioni della puntata di sabato 17 febbraio 2024 di Terra Amara

Betul vuole rimanere a Cukurova anche se Abdulkadir le ha consigliato di andare via. La donna ha scoperto che Vahap possiede una copia di un filmato che incastrerebbe Fikret per traffico di droga. Per tale ragione, sta escogitando un piano per potersene impossessare. Saniye e Gulten vengono investite da un’automobile che viaggia a tutta velocità guidata dal figlio di Colak mentre l’uomo gli siede accanto. La moglie di Gaffur muore sul colpo mentre la cognata sopravvive, ma è in gravissime condizioni. Il piano di Betul riesce. La donna mette del sonnifero nel bicchiere di Vahap e ruba la copia del filmato che incastra Fikret. Abdulkadir intima a Vahap di andarsene subito da Cukurova, ma non lo ascolta. Nel frattempo, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet, decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli. Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto