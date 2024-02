Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Cosa succederà nei prossimi appuntamenti di Terra Amara: ecco le anticipazioni sulla serie turca in onda su Canale 5

Da quando il 2024 è iniziato, Terra Amara è diventata una serie al cardiopalma. Settimana dopo settimana, la narrazione si stravolge con omicidi, addii e amori che nascono per poi sfiorire. La serie turca sa come tenere attento e curioso lo spettatore che non perde ogni appuntamento, come mostrano i dati dell’auditel.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024, Terra Amara diventerà il centro di sospetti, tentati omicidi e amori che non decollano. Ci sarà da soffrire e anche da capire che l’apparenza inganna.

Anticipazioni della puntata di lunedì 5 febbraio 2024 di Terra Amara

Conclusasi la festa di fidanzamento di Fikret e Betul, il giorno dopo Zuleyha riceve un regalo da parte di Hakan. Nel biglietto di accompagnamento, Hakan dice che le vuole parlare e le dà appuntamento per la sera. Durante la serata, Hakan le chiede di sposarlo ed è pronto a confessarle chi è veramente. Purtroppo, viene interrotto. Un proiettile vagante colpisce in testa Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di martedì 6 febbraio 2024 di Terra Amara

Vahap voleva uccidere Hakan, ma il proiettile ha colpito Zuleyha che viene operata d’urgenza. Inconsapevole di quanto stesse accadendo, Abdulkadir è furioso e promette vendetta verso i due fratelli che si rivolgono subito a Mahmut.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 7 febbraio 2024 di Terra Amara

Sermin vorrebbe che Betul e Fikret siano felici insieme, ma è consapevole che l’uomo ama Zuleyha. Quest’ultima è in terapia intensiva. Fikret viene a saperlo. È certo che Hakan vuole sposarla per impadronirsi dell’azienda Yaman. Dato che erano in debito con i due fratelli, Mahmut si dichiara responsabile dell’attentato a Zuleyha al cospetto dei gendarmi. Intanto, Zuleyha si è risvegliata dal coma e giura amore eterno ad Hakan.

A Cukurova si sparge una voce. Hakan sarebbe uno dei principali trafficanti d’armi della Turchia. Si parla di una sparatoria che ha avuto luogo nel suo magazzino, durante la quale sono morti dieci uomini. Fikret torna prima dalla vacanza con Betul e il piccolo Kerem Ali per stare vicino a Zuleyha. La donna, però, annuncia alla stampa che presto sposerà Hakan. Betul trova una vecchia foto della nonnina e scopre che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu.

Anticipazioni della puntata di giovedì 8 febbraio 2024 di Terra Amara

Nel corso di una cena, Fikret comunica le nozze con Betul. Per la donna significa poter dimenticare finalmente il passato ma si sbaglia. Betul si pente di aver fatto un accordo con Abdulkadir. Saniye, nel mentre, ha scoperto che Ekrem sta facendo recintare un terreno degli Yaman, e così va a chiedergli spiegazioni. Lui le fa sapere di aver comprato la terra da un uomo sconosciuto. In questo modo, l’Altun viene a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa.

Anticipazioni della puntata di venerdì 9 febbraio 2024 di Terra Amara

Zuleyha racconta a Lutfiye che Betul ha derubato l’azienda Yaman. Le due donne cercano un modo per informare Fikret dell’accaduto. Nel frattempo, Sermin e la figlia stanno festeggiando le nozze imminenti con alcune signore del Circolo.

Anticipazioni della puntata di sabato 10 febbraio 2024 di Terra Amara

Hakan sta indagando sul tentato omicidio di Zuleyha. Decide di parlare con Mahmut in prigione. Dà un pugno al procuratore una sera senza alcuna ragione e viene arrestato. Abdulkadir intuisce quali intenzioni ha il socio ed escogita un piano. Zuleyha caccia dalla villa Sermin e Betul. Fikret rompe il fidanzamento con Betul. Betul convince Abdulkadir a comprare la casa in cui vive con Sermin, per evitare che Zuleyha possa pignorarla. La donna, però, fa sgombrare l’abitazione e cambiare la serratura. Fikret chiede a Zuleyha di stare attenta perché non si fida di Hakan.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

