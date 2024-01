Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara: ecco cosa succederà nella serie turca in onda su Canale 5

Archiviata la morte di Demir, a Terra Amara sembra che le cose vadano sempre peggio. L’azienda Yaman è in pericolo perché i nuovi arrivati vogliono impossessarsi e, nel frattempo, eliminano ogni ostacolo che si pone tra loro e gli obiettivi prefissati.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2024, continuano le tensioni. Fikret è sempre più dubbioso sull’identità e la veridicità di Hakan. Zuleyha è poco concentrata su quanto sta accadendo e Lutfiye potrebbe rischiare di perdere la vita per ciò che ha scoperto.

Anticipazioni della puntata di lunedì 29 gennaio 2024 di Terra Amara

È stata Betul ad organizzare tutto per far sì che la polizia la sorprendesse con Fikret nella stanza d’albergo. La donna vuole costringere l’uomo a sposarla per impossessarsi delle ricchezze di Fekeli. Lutfiye riceve una telefonata dal contenuto sconvolgente da Huseyin.

Anticipazioni della puntata di martedì 30 gennaio 2024 di Terra Amara

Huseyin ha rivelato a Lutifiye che ad uccidere Fekeli è stato Abdulkadir che è anche il braccio destro di Hakan. A causa dello choc, Lutfiye ha un malore e viene portata in ospedale per essere dimessa il giorno dopo. Ritornata in villa, ne parla con Saniye. Quest’ultima è convinta che Hakan abbia un ruolo nella morte di Fekeli.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 31 gennaio 2024 di Terra Amara

Abdulkadir e Vahap gettano il corpo di Huseyin in un canale. Al rinvenimento del cadavere, la polizia penserà che l’uomo fosse ubriaco quando è caduto in acqua. Hakan spiega a Zuleyha che Fikret prova qualcosa per lei e le chiede di stare dalla sua parte. Betul racconta le scoperte fatte da Lutfiye a Abdulkadir che ha deciso di occuparsi subito della donna.

Anticipazioni della puntata di giovedì 1° febbraio 2024 di Terra Amara

Abdulkadir vuole fare fuori Fikret e organizza un piano. L’uomo trova della droga in un camion dell’azienda Yaman. Accusa subito Hakan, ma non sa che Vahap ha realizzato il video del ritrovamento facendo credere che la droga sia di Fikret. Lutfiye si confronta con Fikret. Il nipote dovrebbe sposare Betul, ma lui ammette di essere innamorato di Zuleyha. Quest’ultima organizza una festa per la piccola Uzum. Le tensioni continuano, però. Mentre Hakan accusa Fikret per la droga, Fikret vuole indagare ancora sul suo conto perché non si fida.

Lutfiye e Betul vengono sequestrate e minacciate da Abdulkadir e Vahap. Una volta rilasciate, le due decidono di non farne parola con nessuno per non creare allarmismi, ma parallelamente cercano notizie compromettenti sui fratelli da presentare al procuratore.

Anticipazioni della puntata di venerdì 2 febbraio 2024 di Terra Amara

Sermin è arrabbiata per il ritardo della famiglia di Fikret che deve sposarsi con Betul. C’è tensione. Sarà Cetin a trovare Fikret e ad invitarlo ad assumersi le sue responsabilità.

Anticipazioni della puntata di sabato 3 febbraio 2024 di Terra Amara

Fikret fa la proposta a Betul, ma non è contento. L’uomo ama Zuleyha. Intanto, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare ad Izmir, ma non lo ascolterà. Durante la festa per il fidanzamento, Vahap arriva nella tenuta Yaman.

Anticipazioni della puntata di domenica 4 febbraio 2024 di Terra Amara

Mentre sta avendo luogo la festa di fidanzamento di Fikret e Betul, i ladri si sono introdotti alla Villa. Zuleyha, Hakan, Cetin e Gulten accorrono in ospedale per accertarsi che Gaffur stia bene.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

