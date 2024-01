Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa accadrà in Terra Amara, la seguitissima serie tv in onda su Canale 5: gli spoiler sulle puntate in programma da lunedì 22 gennaio

Una settimana ricca di novità è prevista per i tanti telespettatori che guardano Terra Amara da lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2024 su Canale 5. Stavolta la serie turca saprà stupire in maniera inedita per cosa accadrà a Zuleyha, per i rapporti che andranno a modificarsi e per la sconvolgente presa di coscienza su cosa sia accaduto a Demir. Insomma, come ogni settimana, le anticipazioni sanno ripagare le attese e fortificare i deboli di cuore.

Anticipazioni della puntata di lunedì 22 gennaio 2024 di Terra Amara



Betul fa una rivelazione ad Abdulkadir. Ha sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit. L’uomo, quindi, invia un faldone anonimo al procuratore con dentro la pistola con cui Umit è stata uccisa. È un modo perfetto per sbarazzarsi di Zuleyha di cui, invece, Hakan è sempre più innamorato.

Anticipazioni della puntata di martedì 23 gennaio 2024 di Terra Amara

Gaffur racconta ai presenti in Villa di aver appreso delle prove che il procuratore ha contro Zuleyha sull’omicidio di Umit. Fikret propone alla donna di scappare in Germania, mentre Lutfiye è più propensa a farle rilasciare una deposizione. La donna accetta il consiglio della zia e si consegna ai gendarmi. Betul, intanto, sta raccontato al procuratore capo cosa ha sentito ammettere da Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 24 gennaio 2024 di Terra Amara



Zuleyha si sottopone all’interrogatorio. Viene scagionata perché sull’arma del delitto non ci sono le sue impronte. A Cukurova pensano sia stato Hakan a mettere in questa situazione Zuleyha. Invece, è stato proprio l’uomo a ripulire l’arma per evitarle il carcere.

Anticipazioni della puntata di giovedì 25 gennaio 2024 di Terra Amara



Betul rivela a Fikret che Hakan vuole donare all’azienda un’ingente somma di denaro per coprire tutti i debiti senza avere quote in cambio. Fikret ha dei dubbi, soprattutto perché avrebbe voluto essere lui ad aiutare Zuleyha. Per tale ragione vorrebbe vendere dei terreni, ma Lutffiye lo dissuade e gli consiglia di vendere alcuni edifici di Istanbul, lasciati in eredità da Fekeli. Betul è arrabbiata con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata e lui la minaccia. Il procuratore, intanto, si scusa con Zuleyha e annuncia alla stampa che continuerà le indagini. Scoppia un’epidemia nell’allevamento degli Yaman. Ancora una volta Hakan si propone per aiutare con un’offerta che Zuleyha accetta. Viene ritrovato il corpo di Demir. Zuleyha viene convocata dal procuratore e ne viene a conoscenza.

Anticipazioni della puntata di venerdì 26 gennaio 2024 di Terra Amara



Hakan scopre che Demir è stato ritrovato morte e chiede spiegazioni ai suoi due alleati. In quel frangente, Abdulkadir uccide Bedir. Alla Villa Yaman sono tutti sconvolti per la notizia su Demir. Sermin accusa Betul di non aver saputo migliorare la loro situazione economica.

Anticipazioni della puntata di sabato 27 gennaio 2024 di Terra Amara



Zuleyha decide di dare l’ultimo saluto a Demir con una cerimonia ristretta. Il personale non è contento e la tensione in azienda sale.

Anticipazioni della puntata di domenica 28 gennaio 2024 di Terra Amara



Zuelyha non si fida più di Betul per via degli affari legati all’azienda e l’affronta. Betul deve trovare un modo per riconciliarsi con la donna perché potrebbe perdere sia il posto in azienda e sia l’opportunità di potersi impossessare di tutto.

Dove e come guardare “Terra Amara”



Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

