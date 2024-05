Malori improvvisi, Francesco e Mara muoiono a distanza di pochi giorni: lutto nell’Agrigentino

Due tragedie nel giro di pochi giorni a Licata e a Favara. Comunità sconvolta dal dolore.

Lutto a Favara per la morte di Francesco Vetro, 45 anni, colpito da un aneurisma cerebrale, e a Licata per la scomparsa improvvisa – sempre per malore – della 21enne Mara Burgio.

Due tragedie nel giro di pochi giorni nella provincia di Agrigento. Dolore nei numerosi commenti sui social per ricordare le vittime, entrambi morti per malori fatali e improvvisi.

Malori improvvisi, lutto per Francesco Vetro e Mara Burgio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 21enne Mara Burgio sarebbe morta durante i festeggiamenti della festa di San Angelo a Licata (AG) per un arresto cardiaco. Francesco Vetro, invece, avrebbe perso la vita due giorni fa a causa di un aneurisma cerebrale mentre si trovava in caso.

Lutto e dolore

I casi, avvenuti nel giro di pochi giorni in due città non molto distanti, hanno lasciato l’intera comunità sotto shock. In particolare, il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per ricordare non solo Francesco Vetro, ma anche un giornalista locale recentemente scomparso dopo una lunga malattia, Salvatore D’Oro.

“Facendoci portavoce del sentimento di cordoglio espresso da tutta la comunità, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino a partire dalle 10.30 in occasione delle esequie del nostro giovane concittadino Francesco Vetro, che si svolgeranno stamattina nella chiesa San Francesco di Favara.

Sarà occasione per stringerci alla famiglia di un altro nostro concittadino che ci ha lasciato stanotte, Salvatore D’Oro, insegnante e giornalista della redazione di Siciliaonpress, stroncato ad appena 50 anni da un male incurabile”, si legge in un post su Facebook.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Foto da Facebook