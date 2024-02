Dopo lo stop per Sanremo, torna “Doc – Nelle tue mani 3”: anticipazioni del 15 febbraio 2024

Due nuovi episodi dopo una settimana di pausa: ecco cosa succederà ai protagonisti di "Doc".

Archiviata la recente edizione del Festival di Sanremo, la programmazione televisiva di Rai Uno torna a non subire variazioni e garantisce gli appuntamenti consueti con i programmi tv, con le fiction e con le serie tv. A causa della kermesse musicale, la scorsa settimana l’attesa nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 3 non è andata in onda, slittando così di sette giorni.

La serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti, o meglio Doc, anche se è giunta alla sua terza stagione, è un successo targato Rai. Gli ascolti, infatti, stanno premiando di volta in volta le vicende legate al Dottor Fanti alle prese tra il suo ruolo di primario e ricordi che riaffiorano dal passato.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 15 febbraio 2024 su Rai Uno alle ore 21:30, il Dottor Fanti si avvicinerà ancora di più alla verità sul suo passato non senza tensioni e incomprensioni.

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni delle puntate del 15 febbraio

Nel primo episodio dal titolo “Evitarsi”, Doc ha paura di scoprire il terribile segreto celato dai suoi ricordi non ancora chiari e certi. Il periodo turbolento che sta vivendo, porta Doc a rifiutare la verità e, allo stesso tempo, ad allontanarsi dal suo reparto e dalle sue responsabilità. Giulia è sorpresa dal suo atteggiamento, ma deve occuparsi di una paziente che nasconde qualcosa che riguarda il suo passato. Proprio come il Dottor Fanti. Intanto, Enrico deve difendersi dagli assalti di Barbara che forse prova qualcosa di più di una semplice infatuazione.

Nel secondo episodio intitolato “Il fattore umano”, Doc e il suo team devono fare i conti con un’intelligenza artificiale. La sfida è trovare la diagnosi corretta prima che sia un computer a farlo. Se non riusciranno, sarà una macchina a sostituirli nelle loro funzioni di medici. Martina è alle prese con un caso che la metterà a confrontarsi con la propria coscienza. Agnese, invece, deve prendere una terribile decisione per proteggere il segreto legato al passato di Andrea.

Dove e come guardare la serie

Le nuove puntate di “Doc – Nelle tue mani 3” – di cui abbiamo appena dato le anticipazioni – vanno in onda giovedì 15 febbraio 2024 su Rai Uno ore 21:30 per otto prime serate. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.

