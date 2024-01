“Doc-Nelle tue mani 3”, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa succederà nei prossimi due episodi di "Doc - nelle tue mani", il medical-drama con Luca Argentero in onda su Rai 1

Il successo della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” è inarrestabile. I telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla tv a seguire le vicende del Dottor Fanti sono ben stati cinque milioni nell’ultimo appuntamento settimanale con la serie.

“Doc – Nelle tue mani 3” continua a conquistare grazie ad una serie di fattori che rendono la narrazione realistica e coinvolgente. In “Doc – Nelle tue mani 3” c’è sia il racconto di uomo che deve ritornare a ricordarsi chi è e a fare chiarezza con le varie relazioni della sua vita, ma anche il dottore diventato primario al quale importa sempre e solo il benessere dei suoi pazienti.

La terza stagione sta svelando a Doc e, di conseguenza, anche ai telespettatori chi era prima del drammatico incidente in cui ha perso la memoria. Allo stesso tempo, però, mette il Dottor Fanti alla prova con la risoluzione dei problemi della quotidianità in reparto e non solo.

“Doc – nelle tue mani 3”, cosa succederà nei prossimi episodi

I due nuovi episodi che andranno in onda giovedì 1° febbraio 2024 continueranno a seguire le imprese di Doc.

Nel primo episodio dal titolo “Fantasmi”, sembrerebbe che le sedute di terapia con Enrico abbiano dei veri e propri effetti collaterali su Doc. Il pericolo è la messa in discussione della sua capacità di occuparsi dei pazienti. Agnese ne approfitta per convincere Doc a smettere di cercare nel suo passato, mentre per Giulia non deve mollare anche se ha tanti problemi personali da affrontare. In reparto, purtroppo, viene ricoverato Fabio, il fratello di Doc.

Nel secondo episodio intitolato “Salto nel buio”, Doc sa come trovare la donna che sta cercando. Ciò che gli manca è il coraggio per agire. In reparto, Riccardo è alle prese con un personal trainer indisciplinato e Damiano con il ricovero di una modella. Quest’ultima è la fidanzata di suo fratello con cui non ha più rapporti da anni. Il caso clinico sarà l’occasione per far riemergere vecchi rancori familiari.

Dove e come guardare “Doc – Nelle tue mani 3”

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 25 gennaio 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.