“Doc – Nelle tue mani”, le anticipazioni della terza puntata in onda il 25 gennaio

Nel terza stagione il Dottor Fanti ricomincia a ricordare eventi, situazioni e incontri a distanza di anni dall’incidente che gli ha fatto perdere la memoria

Dopo la messa in onda della seconda puntata, la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” si conferma la fiction più vista della programmazione televisiva. Almeno finora. Gli ascolti, infatti, hanno continuato a premiare la serie con protagonista Luca Argentero nei panni del Dottor Fanti.

Nonostante il calo già messo in conto, la seconda puntata è stata vista da quattro milioni e settecentomila telespettatori con uno share del 25%.

La terza stagione ha la sua centralità nello scavare nel passato del Dottor Fanti che ricomincia a ricordare eventi, situazioni e incontri a distanza di anni dall’incidente che gli ha fatto perdere la memoria. Per Doc è un viaggio nel suo passato, ma soprattutto nel riconoscere davvero chi gli è stato accanto e chi no. Allo stesso tempo, però, il lavoro da primario rimane fondamentale.

La terza puntata

Nella terza puntata che andrà in onda giovedì 25 gennaio 2024 ore 21:30 su Rai Uno, il Dottor Fanti continuerà a guardarsi indietro attraverso i ricordi che riaffiorano, ma anche a pensare ai suoi pazienti e alla loro guarigione.

Nel primo episodio dal titolo “Il beneficio del dubbio”, Doc ha avuto un nuovo ricordo. Stavolta, è spaesato perché non vuole credere a ciò che la memoria gli ha messo davanti. Per tale ragione, chiede a Enrico di sospendere la terapia. I problemi ci sono anche in reparto. Rita, una giovane ragazza, rifiuta la chemioterapia mentre Andrea e la sua squadra sono alle prese con un caso di un paziente che non è una nuova conoscenza.

Nel secondo episodio intitolato “La vela”, tutte le certezze di Doc sul passato sono crollate. Soprattutto alla luce delle ultime rivelazioni. Per capire definitivamente cosa è accaduto, chiede aiuto a Giulia che vive con la preoccupazione di dover apprendere quanto la sua relazione con Andrea fosse basata su bugie. In reparto, c’è Angelo, un paziente ricoverato all’Ambrosiano, le cui condizioni costringono Martina a dare prova di tutto il suo talento.

Dove e come guardare “Doc – Nelle tue mani 3”

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda giovedì 25 gennaio 2024 su Rai Uno ore 21:30. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.