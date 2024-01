“Doc-Nelle tue mani”, torna la serie Rai con Luca Argentero: cast e trama della terza stagione

L'11 gennaio 2024 sbarca in prima serata su Rai Uno tornerà “Doc – Nelle tue mani” con la terza stagione: cosa succederà?

L’attesa è giunta agli sgoccioli. Finalmente, l’11 gennaio 2024 in prima serata su Rai Uno tornerà “Doc – Nelle tue mani” con la terza stagione. La serie è tra le più amate del panorama televisivo e, soprattutto, ha saputo coinvolgere e appassionare un pubblico multigenerazionale che, negli anni, ha imparato a conoscere i personaggi della serie e ad avere a cuore le sorti di uomo e di medico di Andrea Fanti.

“Doc – Nelle tue mani”, inizialmente, raccontava la storia del Dottor Fanti che, a causa di un evento drammatico, aveva perso la memoria parzialmente. Nelle precedenti due stagioni, non solo il Dottor Fanti ha riacquisito ricordi e competenze mai davvero sopite, ma è stato anche nel vortice di una pandemia e di guai sanitari legati alla gestione dell’ospedale, oltre alla precarietà del suo ruolo di dottore.

Con la terza stagione, sempre prodotta da Lux Vide, una società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, il dottor Andrea Fanti dovrà fare i conti con alcune rivelazioni legate al passato e, come sempre, avrà come priorità la cura e la guarigione dei pazienti.

“Doc – Nelle tue mani 3” è diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. È stata girata tra Roma, Milano e Formello, mentre le riprese negli ambienti sanitari sono state effettuate presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Università campus Bio-Medico di Roma. La serie consta di sedici episodi che verranno trasmessi in otto prime serate.

Il cast

Il cast della terza stagione è rimasto pressoché invariato. Oltre Luca Argentero nel ruolo del protagonista, ritroveremo: Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio, Aurora Peres e Diego Ribon. Ci sono tre new entry ossia tre nuovi specializzanti quali Giacomo Giorgio, Laura Cravedi e Elisa Wong.

La trama

Luca Argentero che veste i panni del protagonista Andrea Fanti ha raccontato: “Sono stati tanti mesi di lavoro e il pubblico sbircerà finalmente nel passato misterioso di Doc rimasto dimenticato fino ad oggi. Andrea, oltre che con sé stesso, dovrà fare i conti con la gestione del denaro e del potere di primario”.

Insomma, in questa terza stagione Andrea Fanti ritroverà un nuovo equilibro tra passato e presente. Intanto, i primi due episodi che andranno in onda giovedì 11 gennaio 2024 su Rai Uno ore 21:30 si intitolano rispettivamente “Risvegli” e “Lasciare andare”.

Nel primo episodio “Risvegli”, Doc è nel suo primo giorno da primario. Come ogni nuova esperienza è tutto nuovo e dovrà gestire nuove responsabilità senza mai dimenticare i suoi pazienti. Inoltre, dovrà occuparsi sia di scongiurare la chiusura del reparto, viste le pressioni della nuova Direttrice Amministrativa, sia di guidare i tre nuovi specializzandi che mettono in difficoltà Riccardo.

Nel secondo episodio dal titolo “Lasciar andare”, Doc ha un nuovo ricordo e ciò scombina gli equilibri del reparto. Agnese, infatti, teme possa destabilizzare Andrea. Damiano è preoccupato sulle conseguenze che avrà su Giulia. Dal canto suo, Doc è sempre più euforico. Purtroppo, però, non è sempre facile far combaciare la terapia prescritta da Enrico con le tante responsabilità da primario.

Dove e come guardare “Doc – Nelle tue mani 3”

“Doc – Nelle tue mani 3” andrà in onda da giovedì 11 gennaio 2024 su Rai Uno ore 21:30 per otto prime serate. È possibile prenderne visione in diretta streaming su RaiPlay dove saranno disponibili tutti gli episodi andati in onda e degli extra esclusivi sul backstage e le riprese della serie.

