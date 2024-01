Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate in onda su Canale 5 di "Terra Amara": ecco cosa succederà nella serie turca

Dal 6 gennaio 2024 ritorna su Canale 5 l’appuntamento più atteso dai telespettatori ossia la messa in onda quotidiana di Terra Amara. La serie turca ha subito una pausa come il resto della programmazione televisiva durante il periodo delle festività natalizie, ma adesso non solo è pronta a tornare, ma rispetterà gli orari e i giorni prefissati. Nelle puntate che andranno in onda da sabato 6 a domenica 14 gennaio 2024, i protagonisti dovranno fare i conti con una morte improvvisa dalle cause incerte che inciderà sulle loro vite, ma anche con tensioni, diverbi e non detti che rischiano di complicare il corso delle vicende personali.

Anticipazioni della puntata di sabato 6 gennaio 2024 di Terra Amara

Mehemet detiene il 25% delle quote dell’azienda Yaman e fa crescere la sua fama a Cukurova sia perché Demir risulta ancora scomparso sia per farsi più presente nella vita di Zuleyha. Fekeli ha un sospetto su Hakan e lo vuole incontrare. Intanto, Gaffur si dimette dopo una lite con Saniye e va a lavorare nell’agrumeto di Mehmet Kara alias Hakan. Il lavoro pesante lo spaventa e torna dalla moglie pentito. Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre si fanno insistenti le voci su una relazione tra lei e Fikret che adesso abita a villa Yaman.

Hakan ha accettato l’invito di Fekeli e va a cenare con lui al Circolo. È il momento perfetto per vendicarsi dell’uomo che ha ucciso Erkan, suo fratello. Accade, però, qualcosa di imprevedibile.

Anticipazioni della puntata di domenica 7 gennaio 2024 di Terra Amara

Hakan apprende che il fratello è morto per un incidente e decide di salvare la vita a Fekeli. Zuleyha riceve un pacco. Dentro c’è l’anello di Demir e un biglietto. L’uomo rassicura la famiglia e dice che tornerà presto. Sul pacco è stato apposto un francobollo della Siria. Per tale ragione Fikret e Cetin partono per Laudicea per chiedere aiuto a Sahap. Continuano i preparativi per la cerimonia di circoncisione dei bambini meno abbienti. Nonostante le ricerche, non ci sono novità su Demir.

Anticipazioni della puntata di lunedì 8 gennaio 2024 di Terra Amara

Per cercare Demir, Fikret e Cetin vanno in Siria dove abita Sahap, un loro amico, che potrebbe dargli una mano. Alla tenuta degli Yaman c’è la cerimonia di circoncisione durante la quale Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye li punisce entrambi.

Anticipazioni della puntata di martedì 9 gennaio 2024 di Terra Amara

Hakan, conosciuto sotto falso nome come Mehmet Kara, sta conquistando gli abitanti di Cukurova. Intanto, in città sono sempre più insistenti le voci di un presunto flirt tra Zuleyha e Fikret. Quest’ultimo decide allora di andare via dalla tenuta degli Yaman.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 10 gennaio 2024 di Terra Amara

Per caso, Fekeli ha scoperto che Mehmet Kara non è chi dice di essere. Per avere una conferma, Fekeli minaccia Abdulkadir, intimandogli di dire la verità una volta per tutte. Quando è sul punto di smascherare l’imprenditore, accade l’imprevedibile.

Anticipazioni della puntata di giovedì 11 gennaio 2024 di Terra Amara

Lutfiye ha il sospetto che sia successo qualcosa a Fekeli perché non si hanno più notizie dell’uomo da tempo. Zuleyha partecipa alla cena della Camera degli Esportatori, appena fondata. Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli. L’uomo era dentro la sua automobile.

Anticipazioni della puntata di venerdì 12 gennaio 2024 di Terra Amara

Fekeli è morto per un infarto. Lo conferma Aykut in ospedale. Zuleyha ha raggiunto l’ufficio del procuratore. La donna apprende che in Siria Fikret aveva scoperto che Demir non era mai stato lì e che poi è stato arrestato per aggressione al procuratore. Hakan fa scarcerare Fikret che, una volta fuori dal carcere, viene a conoscenza della dipartita dello zio.

Anticipazioni della puntata di sabato 13 gennaio 2024 di Terra Amara

Cukurova piange Fekeli, anche se molti nutrono dubbi sulle reali cause della morte. Fikret rivela a Zuleyha quanto ha appreso dal viaggio in Siria ossia che Demir non è mai stato là. Intanto, Zuleyha confida a Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.

Anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio 2024 di Terra Amara

Fikret è infastidito da Hakan che è onnipresente nella vita di Zuleyha. Per questo motivo, raggiunge i due nell’aranceto dell’azienda pronto ad azzuffarsi. La donna riesce a fermarli, pregandoli di non creare ulteriori problemi.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand



