Terra Amara, due puntate per concludere il 2023: ecco le anticipazioni

La pausa natalizia dell'amata serie turca giunge al termine: ecco cosa succederà nelle ultime due puntate dell'anno.

La pausa natalizia di Terra Amara è giunta al termine. La serie turca, infatti, come molta parte della programmazione televisiva, ha subito uno stop dovuto alle festività per ritornare con il consueto appuntamento.

Terra Amara torna sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023 sempre su Canale 5, rispettivamente alle ore 14:30 e alle ore 15. Per i tanti appassionati della serie, saranno gli ultimi due appuntamenti prima del nuovo anno.

Anticipazioni di Terra Amara, sabato 30 e domenica 31 dicembre

Anticipazioni della puntata di sabato

Fikret è venuto a conoscenza del ritrovamento del corpo di Umit. La donna è rimasta vittima di un incidente stradale. Nel frattempo, Betul vuole impossessarsi dell’azienda Yaman, ma Ercan è sospettoso. Fikret si occupa di pagare il funerale di Umit, anche se a Cukurova si vocifera di una relazione tra l’uomo e Zuleyha. Contro queste voci, Fekeli e Lutfiye provano a fare qualcosa. Il comandante della gendarmeria informa Zuleyha dell’arresto di Cumali per il rapimento di Adnan. L’uomo si era presentato sotto falso nome. In verità, non è il padre di Uzum.

Fikret e Betul sono sempre più vicini. Sta nascendo un’amicizia, eppure sembra esserci qualcosa in più. La donna lo racconta alla madre che la invita, però, a non perdere tempo e a rimanere focalizzata sui suoi obiettivi: diventare il nuovo capo dell’azienda.

Anticipazioni della puntata di domenica 31 dicembre 2023

Colui che si spacciava per Cumali è Durmus che finirà in prigione. Betul continua con il suo piano. Vuole sia il patrimonio degli Yaman, ma anche quello di Fekeli. Quest’ultimo si confronta con Fikret circa i pettegolezzi di lui con Zuleyha. Il nipote decide di andare a vivere altro per mettere a tacere le voci. Grazie all’investigatore privato, Zuleyha ha scoperto chi ha comprato un quarto delle azioni. Si tratta di Mehmet Kara. Inoltre, la donna sa che Demir è ancora a Cukurova.

Dove e come guardare la serie

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 eccezionalmente il 30 e 31 dicembre 2023 rispettivamente alle ore 14:30 e alle ore 15. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.