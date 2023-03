Elezioni Catania, Salvini lancia Sudano: “Migliore candidata per la città”

Il leader della Lega si dice favorevole alla candidatura di Valeria Sudano per Palazzo degli Elefanti. Oggi vertice del Centrodestra.

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “benedice” nuovamente l’ex assessore comunale etneo Valeria Sudano come candidata in vista delle prossime elezioni Amministrative che si terranno a Catania a fine maggio 2023.

Salvini: “Grande stima per Sudano”

“Ho grande stima per Valeria Sudano, la migliore candidata per guidare una città straordinaria come Catania, Comune che solo pochi anni fa la Lega al Governo aiutò con cifre importanti per evitare dissesto, caos e licenziamenti”, ha commentato Salvini.

Già nelle scorse settimane il leader del Carroccio aveva espresso apprezzamento per il nome di Valeria Sudano per Palazzo degli Elefanti, parlando di “una candidatura di altissimo profilo“.

Elezioni Catania, i nomi in ballo nel Centrodestra

Nel Centrodestra, comunque, la partita in vista di un nome che possa accontentare tutti i partiti della coalizione rimane ancora aperta. Tra i potenziali candidati in ballo ci sono Pippo Arcidiacono, disposto a presentarsi con Fratelli d’Italia, e l’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che, secondo un recente sondaggio, sembrerebbe essere uno dei nomi più graditi.

In queste ore, a Palermo, è in programma una riunione del Centrodestra per riuscire a partorire un nome comune da spendere per Catania.