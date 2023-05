Elisa Esposito, l’influencer del “corsivo” attacca: “Se guadagnate 1300 euro al mese è colpa vostra”

L'influencer Elisa Esposito ha risposto agli attacchi degli haters sui social pubblicando un video che ha già scatenato polemiche

Si difende dagli attacchi sui social (“Ma vai a lavorare”) e contrattacca Elisa Esposito, la giovane 21enne, nota come l’influencer del “Corsivo”.

La ragazza, infatti ha voluto replicare alle ingiurie subite, rispondendo per le rime agli “haters” attraverso un lungo video pubblicato sul proprio account TikTok.

Lo sfogo di Elisa Esposito su TikTok

“Sono sempre stata zitta difronte a certi commenti ma ora devo rispondere – le parole di Elisa Esposito – E mi riferisco anche a quelli che dicono che i social non andranno avanti per sempre e che questo tipo di carriera prima o poi finirà. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e invidia. Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia. Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro umilissimo. L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita Io la scuola l’ho conclusa, ho il diploma, e sapete cosa? l’ho finita nel mio periodo più in assoluto di hype. La mia prima apparizione in tv l’ho fatta nel periodo degli esami. Ho preso un diploma di estetica, io volendo in futuro posso aprirmi un centro estetico. Potrò campare di quello. Quindi non venite a dirmi che una volta finita la mia carriera sui social io non farò niente, non ho paura per il mio futuro”.