Elon Musk porta internet in Amazzonia: le reazioni

Elon Musk non conosce limiti. Internet sconvolge una piccola tribù dell'Amazzonia. Continua il suo progetto di collegare il mondo.

Elon Musk non conosce limiti, il suo progetto di collegare il mondo, sembra non avere battute d’arresto. È notizia di queste ore di come Elon Musk grazie ai satelliti Starlink, sia riuscito a collegare con il resto del mondo una tribù dell’Amazzonia. Una comunità che per secoli ha vissuto in isolamento e che a quanto sembra, dopo l’approccio con la rete, è completamente cambiata. Il reportage di come internet abbia sconvolto la vita di una piccola tribù di 2 mila indigeni, ha dell’incredibile. La comunità Marubo, per decenni, completamente estranea alle vicende del mondo esterno, viveva nel suo microcosmo, fino a quando Elon Musk, ne ha cambiato le sorti e vita.

Ai due cronisti del New York Times, autori del reportage, è stato raccontato da una delle più anziane donne del villaggio, di come la rivoluzione digitale abbiamo mutato i comportamenti degli appartenenti alla tribù, ora immobili per ore, intenti unicamente a navigare e chattare.

La globalizzazione nell’era di Musk

Un terremoto, così internet è stato visto dalla tribù amazzone, un cambiamento drastico che ha reso i membri della comunità Marubo, degli esseri viventi fermi, immobili, privi di qualsiasi iniziativa, intenti solo a scoprire cosa accade nel mondo esterno attraverso uno schermo digitale.

Una rivoluzione che non porterà a nessun risultato se non a quello di uno shock emotivo e comportamentale, perché il progresso non si ferma e per quanto inarrestabile, rende le relazioni umane spesso prive di umanità.