Tennis, Sinner è il numero uno al mondo: è il primo italiano in cima al ranking

Si tratta dell'ennesimo grande risultato di una carriera strepitosa

Dopo tanti trionfi storici per il tennista italiano Jannik Sinner la giornata di lunedì è destinata a diventare indimenticabile. Il motivo è dovuto al raggiungimento di un obiettivo che non era mai stato centrato da nessun altro italiano: diventare il numero uno al mondo e salire nel gradino più alto del ranking mondiale. Un traguardo che arriva grazie al ritiro di Novak Djokovic per problemi fisici prima del quarto di finale del Roland Garros contro Casper Ruud.

Sinner numero uno a prescindere dall’esito del Roland Garros

Sinner si trova invece in semifinale nello stesso torneo e indipendentemente dall’esito, grazie ai risultati strepitosi raggiunti nell’ultimo anno, diventerà comunque leader del ranking mondiale al termine dello Slam nella capitale francese.

Sinner, primo posto nel ranking coronamento di una stagione da alieno

Si tratta dell’ennesimo grande risultato nella carriera di Sinner, che nel 2023 ha trascinato la Nazionale alla conquista della seconda Coppa Davis della storia. Il raggiungimento del primo posto nel ranking mondiale arriva come un coronamento di una stagione strepitosa.

