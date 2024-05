Enna, a Catenanuova nasce un centro psico-educativo

La struttura sarà gestita, sotto l’egida dell’Asp, dalla cooperativa Nuova Sair. Domani l’inaugurazione sarà preceduta da un convegno che vedrà i contributi degli assessori regionali Albano e Messina

Istituito un importante Centro psico-educativo (Cpe) sotto l’egida dell’Azienda sanitaria provinciale ennese.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La sfida sarà portata avanti dalla cooperativa Nuova Sair, che al suo interno annovera validi professionisti del settore che, in Sicilia e in Italia, già prestano la loro opera anche a supporto delle istituzioni e in partenariato con Enti scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, assicurando specialistici servizi in favore di pazienti appartenenti alle diverse fasce d’età con autismo, disturbi del neuro sviluppo e pluridisabilità.

Così, nel quadro di tale importante iniziativa, per domani pomeriggio, 31 maggio, alle ore 17,30, è stato organizzato un convegno regionale sul tema “Nuove frontiere per gli interventi riabilitativi nell’autismo” che si svolgerà nell’Auditorium comunale Turi Salerno (all’interno Centro culturale polivalente di Catenanuova).

I relatori dell’evento a Catenanuova

I relatori saranno: Nuccia Albano (assessore regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro) su “Il sostegno alle famiglie e i progetti di inclusione sociale”, Andrea Messina (assessore regionale delle Autonomie locali e funzione pubblica) su “Il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disturbi dello spettro autistico”, Rosaria Ingrassia (vice sindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Catenanuova) su “L’autismo nei diversi contesti di vita”, Emanuele Cassarà (direttore sanitario Asp Enna) su “Servizi territoriali e aspetti normativi e organizzativi”, Marinella Zingale (psicologa e psicoterapeuta dell’Irccs-Oasi Troina) su “L’approccio di equipe nella diagnosi e nei disturbi dello spettro autistico”, Matilde Di Francesca (psicologa cooperativa Nuova Sair) su “Il Cpe: un modello clinico e organizzativo ella Nuova Sair per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico”.

I saluti istituzionali

Per i saluti istituzionali interverranno Rosario Riccioluti e Maria Elena Tagliacozzo (presidente e vice presidente Nuova Sair), Mario Zappia (commissario straordinario Asp Enna), Carmela Murè (dirigente Csm Asp Enna). Modererà i lavori Arturo Caranna (direttore generale Irccs Oasi Maria Santissima di Troina), insieme al il sindaco Antonio Impellizzieri. A seguire, alle 19,30 avrà luogo, nella sede di corso Sicilia 28, l’inaugurazione del Centro psico-educativo promosso dalla cooperativa sociale Nuova Sair.