Enna, Geopark Rocca di Cerere: nuovi fondi regionali

Sono nove i comuni ennesi che hanno ricevuto un finanziamento totale di oltre 270mila euro per l’organizzazione di attività di promozione culturale e artistica all’interno dell’area Unesco

I nove comuni ennesi facenti parte del Geopark Rocca di Cerere hanno ricevuto un finanziamento complessivo pari a 272.223 euro, destinati all’organizzazione di attività di promozione culturale e artistica all’interno dei confini del Geopark, come da Decreto regionale dell’8 maggio 2024.

Il Decreto in questione assegna una somma totale di due milioni e mezzo di euro a diversi Comuni siciliani in cui esistono siti Unesco o i cui territori fanno parte dei geoparchi Unesco. Fra questi ultimi rientra il Geopark Rocca di Cerere, il quale racchiude un’ampia area di circa 1.279,80 Kmq e comprende i Comuni di Enna, Aidone, Assoro, Calascibetta, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

I beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo del Decreto dell’8 maggio sono tutti i nove Comuni del Geopark Rocca di Cerere, con i seguenti importi: € 27.899,68 sono stati assegnati al Comune di Aidone, € 28.154,78 al Comune di Assoro, € 27.833,59 al Comune di Calascibetta, € 36.868,00 al Comune di Enna, € 31.301,53 al Comune di Leonforte, € 27.315,79 al Comune di Nissoria, € 34.834,30 al Comune di Piazza Armerina, € 29.047,66 a Valguarnera Caropepe e € 27.972,51 a Villarosa.

La denominazione Unesco Global Geopark è concessa a territori con patrimoni geologici di particolare rilevanza internazionale, gestiti secondo un approccio integrato per quanto riguarda la tutela, l’educazione e lo sviluppo sostenibile. In Italia i Geopark Unesco sono in tutto undici, di cui la Sicilia ne vanta due: il Parco delle Madonie e il Parco Rocca di Cerere.

L’intervento di Fabio Venezia

“Nell’ultima Finanziaria regionale avevamo proposto un emendamento che per la prima volta riconosceva il valore dei Geoparks Unesco siciliani assegnando ai comuni interessati, fra i quali anche ai 9 ennesi che fanno parte del Geopark Rocca di Cerere, appositi contributi per la promozione culturale e turistica del territorio. Oggi è stato emanato il Decreto che assegna le risorse”, ha commentato il deputato regionale Fabio Venezia, uno dei promotori dell’iniziativa.

Il Vicesindaco di Leonforte, Adriano Licata, ha aggiunto: “Euro 272.223 per i Comuni ennesi ricadenti nel Rocca di Cerere Unesco Global Geoparks, di cui € 31.301 a Leonforte, per attività di promozione culturale e turistica. Grazie a Sebastiano Fabio Venezia che continua a macinare atti concreti per il territorio”.