Ennesimo raid in un vigneto nell’Agrigentino, tagliati tiranti in un terreno: 30mila euro i danni

Ennesimo raid vandalico in un vigneto della provincia di Agrigento. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato in un terreno di vigneti di tre ettari di proprietà di un pensionato in contrada Iacopo-Filippo, nel territorio di Campobello di Licata.

Le indagini

Il proprietario, recandosi nel suo terreno, si è accorto che ignoti avevano tagliato i cavi tiranti di sostegno ai filari di circa 600 piante di viti. Secondo una prima stima, il danno sarebbe di circa 30mila euro. L’uomo si è recato dai carabinieri della stazione di Campobello di Licata e ha formalizzato la denuncia. Indagini in corso per risalire agli autori del raid. Nelle scorse settimane analoghi episodi si sono veriricati a Naro e Canicattì.