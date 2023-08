Vandali in azione a Naro, bruciato terreno confiscato alla mafia

Un incendio ha distrutto oltre 6 mila piante di vite in un fondo agricolo in contrada Gibbesi, in provincia di Agrigento

Un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, ha distrutto oltre 6 mila piante di vite in un fondo agricolo in contrada Gibbesi, a Naro, in provincia di Agrigento.

Il fondo agricolo affidato alla coop “Rosario Livatino – Libera Terra”

Il fondo agricolo è affidato alla coop “Rosario Livatino – Libera Terra”. Sull’ennesimo episodio che si registra nello stesso posto, l’ultimo a luglio del 2023, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Naro.