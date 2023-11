Esce da scuola e viene travolto nel Catanese, 17enne in codice rosso

Adrano, in provincia di Catania, un ragazzo di 17 anni appena uscito da scuola mentre attraversava è stato travolto da un'automobile

Un dramma si è consumato ad Adrano, in provincia di Catania, un ragazzo di 17 anni appena uscito da scuola mentre attraversava la carreggiata è stato travolto da un’automobile. L’automobilista ha prestato soccorso.

Il dramma dopo la scuola

Il ragazzo è stato trasferito al Cannizzaro di Catania in codice rosso con l’elisoccorso. Si troverebbe in codice rosso, quindi in gravi condizioni anche per via di un presunto trauma facciale – come riporta il Corriere Etneo.