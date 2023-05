Escursionista scivola in area impervia e muore, recuperato corpo

Il corpo è stato recuperato dopo alcune ore di ricerca dalle squadre di soccorso.

Le squadre della sede Centrale del soccorso alpino di Vercelli e Varallo, insieme con le unità cinofile dei vigili del fuoco di Torino, la Guardia di Finanza e il soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri a Rimella (Vercelli) per la ricerca di un escursionista che non aveva più fatto rientro dopo un’escursione in montagna.

Il recupero

L’uomo, 64 anni, è scivolato fuori dal sentiero in un’area impervia ed è morto. Il corpo è stato recuperato dopo alcune ore di ricerca dalle squadre di soccorso. Sul posto presenti anche i Carabinieri.